"Epischer" Messi kehrt zurück: eFootball feiert 750 Millionen Downloads

Konami hat Grund zur Freude. Wie der Entwickler mitteilte, wurde eFootball weltweit 750 Millionen Mal heruntergeladen. Feiern sollen dies auch die Spieler.

Den erreichten Meilenstein teilte der japanische Elektronikkonzern am Mittwoch mit. Bei dieser Gelegenheit kündigte Konami außerdem an, zwischen dem 25. April und 16. Mai "mit einer Reihe von Ingame-Events, Gegenständen und Preisen" feiern zu wollen. Es soll damit etwas an die Spieler zurückgegeben werden, die sich unter anderem auf drei besondere Ausführungen von Lionel Messi aus vergangenen Tagen freuen dürfen.

Messi, Messi, Messi

Der argentinische Superstar, offizieller Botschafter der Fußballsimulation, wird in Form von "Big Time" Karten im Fokus der Download-Feierlichkeiten stehen. Diese Items erinnern an "einige seiner denkwürdigen Leistungen", die auf den 27. Mai 2009, den 6. Mai 2015 und den 13. Dezember 2022 datieren. 2009 und 2015 setzte sich "La Pulga" mit dem FC Barcelona jeweils die europäische Krone der Champions League auf und besiegelte somit das Triple aus Königsklasse, Meisterschaft und Copa del Rey. 2022 führte er die Albiceleste in einem atemberaubenden Privatduell mit Kylian Mbappé zum WM-Titel.

Gut möglich, dass einige der Messi-Versionen auch bei den World Finals der eFootball Championship zu sehen sein werden. Die abgespeckte und durchaus kritisch gesehene Variante einer Weltmeisterschaft soll in Jahr eins nach dem großen eSport-Knall erstmals über die Bühne gehen. In Europa hat das kostenlose Fußballspiel in den letzten Jahren stark an Bedeutung eingebüßt und sich von seiner kompetitiven Seite weitestgehend verabschiedet. Um die Teilnehmer der WM auszuspielen, laufen im Voraus Klub-Events bei einigen Partner-Vereinen von Konami. Unter diesen befinden sich auch der FC Barcelona und der FC Bayern München, bei dem Thomas Müller als launiger eSport-Kommentator mitwirkte.