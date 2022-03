Entwicklung und Fortschritt im Fußball: Kolumne der DFB-Akademie

Einmal im Monat schreiben Expertinnen und Experten der DFB-Akademie im kicker über die vielfältigen Akademiethemen wie Trainerausbildung, Technikschule, Taktikschule, Manager-Zertifikat, Ernährung, neurozentriertes Training oder künstliche Intelligenz. Es geht um Entwicklung und Fortschritt im Fußball - kurzum: "Akademie inside".

Wenn wir beim DFB ganz bewusst von Trainer- entwicklung sprechen, verdeutlicht schon diese Begrifflichkeit einen inhaltlichen Paradigmenwechsel. Im Fokus steht ein individueller und kontinuierlicher Prozess. Es geht nicht darum, einfach nur eine Schablone mit den Ausbildungsinhalten überzustülpen, also ein gewisses Paket an Wissen zu vermitteln, das dann am Tag X in Form einer Abschlussprüfung einmal nachzuweisen ist - und das war’s dann.

In den Mittelpunkt rücken vielmehr der individuelle Weg und die Persönlichkeit der Trainer (die männliche Form umfasst alle Geschlechter, Anm. d. Red.), ein permanentes Weiterkommen und Besserwerden durch regelmäßige Impulse über Selbstreflexion und Feedback von außen. Das Trainer-Ich steht im Zentrum. Die Frage: Was bin ich und was will ich? Bin ich zum Beispiel eher ein Talententwickler - oder ein rein ergebnisorientierter Mensch? Mit Blick auf den Spitzenbereich herrscht seit einiger Zeit ein breiter Konsens: Die absoluten Toptrainer heben sich neben ihrer fachlichen Expertise vor allem durch ihre herausragenden Führungsqualitäten ab.

Als Einstiegsstufe richtet sich das Kindertrainerzertifikat vor allem an Neueinsteiger und Eltern, die meist eher unverhofft in die Situation kommen, eine Kindermannschaft zu trainieren. Schon dort geht es darum, sich mit der eigenen Rolle zu beschäftigen, einen Selbstwahrnehmungsprozess anzuregen: Wofür will ich als Trainer im Kinderfußball stehen? Und bereits hier arbeiten wir mit Modulen über unseren Online-Campus in Form von Lehrvideos und kleinen, automatisierten Fragerunden, in denen die Teilnehmer sehr schnell und unkompliziert Tipps und Tricks erhalten.

Ab der C-Lizenz beginnt dann das eigentliche Blended Learning. Hinter dem Begriff verbirgt sich der Ansatz, Präsenzphasen und die Anwendung im Heimatverein so zu verzahnen, dass die Vorteile der jeweiligen Lernumgebung eingebracht werden. Dabei verfolgen wir einen methodischen Vierklang. Klang eins: den eigenen Wissensstand ermitteln, um den Status quo festzuhalten. Am Anfang steht daher eine Analysephase, um auch unseren Referenten die Erkenntnis zu verschaffen: Wo stehen die Teilnehmer, wo muss oder kann man sie abholen? So lässt sich in den Präsenzphasen direkt auf einem passenden Level einsteigen. Danach folgt der zweite Schritt: das Anbieten von neuem Wissen in Form von Referenzmodellen. Phase drei besteht aus der Anwendung. Konkret: der Überführung des neu gewonnenen Wissens in Können, also die Durchführung in der Praxis. Beispielsweise probieren die Teilnehmer eine neue Trainingsmethodik bei einer Einheit im eigenen Verein aus. Darauf folgt der vierte Klang: die Reflexion, die wiederum aus zwei Teilen besteht. Selbst- und Fremdreflexion.

Die Kursteilnehmer lassen sich deshalb zum Beispiel bei der Durchführung einer Trainingseinheit mit ihrer Mannschaft filmen, laden das Video in den Online-Campus hoch und erhalten beim gemeinsamen Anschauen über die integrierte Kommentarfunktion unmittelbares Feedback im Video. In der Regel von unserem Ausbilder, je nach Anlass oder Thema aber auch von anderen Kursteilnehmern. Über dieses Social- Video-Learning machen wir uns Vorteile der Schwarmintelligenz zunutze. Zugleich bildet das den Anfang eines Diskurses, den man im Idealfall aus dem Onlinebereich mit in die nächste Präsenzphase nimmt und dort deren Stärken nutzt: die direkte Auseinandersetzung, den unmittelbaren Austausch.

Sich selbst im Video zu sehen, die eigene Stimme und Körpersprache quasi von außen wahrzunehmen, kostet die meisten erst einmal Überwindung. Das ist ganz normal. Aber man merkt schnell: Es ist die mit Abstand effektivste Möglichkeit, einen objektiven Blick auf sich selbst zu werfen. Das löst in der Regel intensive Prozesse aus, mit denen sich eigene Verhaltensweisen aufbrechen lassen. Nach diesem Selbstreflexionsprozess kommt die Fremdreflexion durch unsere Ausbilder, Referenten oder die anderen Kursteilnehmer hinzu. Man bekommt im wahrsten Wortsinn genau vor Augen geführt, wie und warum sich Selbst- und Fremdwahrnehmung gegebenenfalls unterscheiden. Dann lassen sich persönliche Muster entsprechend optimieren, um die Wirkung zu erzielen, die man tatsächlich erzielen möchte.

Der Effekt ist schon im Rahmen des Lehrgangs nachweisbar, führt aber noch weit darüber hinaus. Während des Lehrgangs werden so statt einer klassischen Abschlussprüfung fortlaufend mehrere Zwischenleistungen erbracht. Die Abschlussleistung besteht dann aus einer Präsentation und einem Gespräch, in dem es wiederum um Entwicklungsthemen und -ziele geht, um Eigen- und Fremdwahrnehmung. Dadurch ergibt sich ein aussagekräftigeres Gesamtbild als über eine rein punktuelle Abschlussprüfung, die an einem einzigen schlechten Tag verhauen werden kann bzw. deren Inhalte einmal auswendig gelernt und abgerufen, dann aber auch wieder vergessen werden können. Wir wollen nicht diesen einen entscheidenden Tag, sondern den Trainern die Gelegenheit geben, ihren eigenen Entwicklungsweg mit zu dokumentieren, möglichst als Erfolgsstory. Noten gibt es dabei nicht mehr, sondern die Bestätigung: bestanden oder nicht bestanden.

Das Prinzip der Reflexion greift auf allen Stufen unserer Trainerentwicklungstreppe. Auf den grundlegenden Ebenen C- und B-Lizenz ebenso wie bei den späteren, spezialisierten Lehrgängen: also den Lizenzen B+ und A+ für den leistungsorientierten Jugendbereich bzw. A- und Pro-Lizenz für den (semi-)professionellen Erwachsenenbereich. Diese individuellen Wege haben sich für uns als sinnvoll herausgestellt, weil die Praxis erwiesen hat: Sie stellt verschiedene Anforderungen an Trainer, je nachdem ob Trainer mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen umgehen. Dementsprechend trägt eine ausdifferenzierte Profilierung diesen beiden Punkten Rechnung. Trotzdem existiert keine starre Festlegung: Wer sich für einen der beiden Wege entschieden hat, dem bleibt der andere trotzdem offen. Entwicklung bedeutet schließlich immer auch Flexibilität. Deshalb haben wir die A+-Lizenz auch als Kombilehrgang aufgebaut, der die A-Lizenz mit beinhaltet. Der Wechsel in den Erwachsenenbereich zur Pro-Lizenz ist somit möglich. Karrierewege wie von Thomas Tuchel und vielen anderen, die zunächst Top-Nachwuchstrainer waren und dann Top-Profitrainer wurden, sollen auch in Zukunft selbstverständlich möglich bleiben.

Ab 2023 können wir mit der vollständigen Umstellung unserer Trainerausbildungen allen Trainern ein passendes Angebot für ihre Anforderungen im Verein bieten. Egal ob Kreisliga, Landesliga oder Bundesliga, Bambini oder Erwachsene. Darüber hinaus wird ein breites Weiterbildungsangebot den Lizenzinhabern die Möglichkeit geben, sich in ihrem Bereich zu spezialisieren.