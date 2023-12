"Entwicklung noch nicht am Ende": Schmid verlängert in Bremen

Mittelfeldspieler Romano Schmid hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen vorzeitig verlängert. Das gaben die Norddeutschen am Mittwochnachmittag bekannt.

Wie bei seinen Spielern üblich, gab Werder keine Vertragslaufzeit oder andere Vertragsdetails bekannt. Für Schmid ist die Vertragsverlängerung an der Weser die Belohnung für den wohl endgültigen Durchbruch in der laufenden Saison. In allen 15 Pflichtspielen (14-mal Bundesliga, einmal Pokal) kam der 23-Jährige zum Einsatz (kicker-Notenschnitt 3,50), in 14 davon stand er in der Startelf. Insgesamt gelangen ihm dabei ein Tor und eine Vorlage. Zwar gehörte er auch in der vergangenen Saison zum erweiterten Stammpersonal, er rotierte aber oftmals zwischen Startelf und Bank.

Schmid war "auch bei anderen Klubs auf dem Zettel"

Clemens Fritz, Leiter Profifußball, wird in der Pressemitteilung der Hanseaten wie folgt zitiert: "Romano hat in den letzten Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat während seiner Zeit bei Werder sein Debüt als A-Nationalspieler Österreichs gefeiert und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist." Gleichzeitig betonte er, " dass Romano mit seinen Qualitäten auch bei anderen Klubs auf dem Zettel" stand.

Der Österreicher selbst ist stolz darauf, auch in Zukunft das Trikot von Werder anzuziehen. "Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Bremen. Sportlich bin ich überzeugt, dass wir uns mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg befinden. Diesen Weg weiter aktiv mitzugehen und auf dem Platz mitzugestalten, reizt mich ungemein. Dazu will ich meinen Beitrag leisten", wird der 23-Jährige in der Vereinsmitteilung der Grün-Weißen zitiert.

Seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Jahr 2019 steht Schmid am Osterdeich unter Vertrag, das Trikot von Werder zog er allerdings erst ein Jahr später an, da er in der Saison 2019/20 zunächst für ein Jahr an den Wolfsberger AC verliehen wurde. Seit 2020 absolvierte Schmid in Liga eins und zwei 103 Pflichtspiele für den SVW, dabei gelangen ihm sechs Treffer und 15 Vorlagen.