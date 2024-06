"Entwicklung nicht beendet": Wörl bleibt ein weiteres Jahr bei der Arminia

Marius Wörl kam im Sommer 2023 auf Leihbasis von Hannover 96 zu Arminia Bielefeld und stieg auf der Alm schnell zum Leistungsträger auf. Nun bleibt der 20-Jährige auch in der kommenden Saison beim DSC, die Leihe wurde verlängert.

Arminia Bielefeld schraubt weiter am Kader für die neue Drittligasaison und kann dabei auch weiterhin auf Leistungsträger Marius Wörl zurückgreifen. Wie der DSC am Freitag bekannt gab, bleibt der 20-Jährige für ein weiteres Jahr auf der Alm, mit Wörls Stammverein Hannover 96 wurde eine Verlängerung der im Sommer auslaufenden Leihe vereinbart.

"Für meine Entwicklung ist es genau richtig, dass ich bei Arminia bleibe, denn ich habe durch meine vielen Einsätze in der vergangenen Saison konstant Spielpraxis in einer starken Liga gesammelt", freute sich der Mittelfeldspieler über seinen Verbleib in Bielefeld. Er wolle "den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen" und spüre dabei das Vertrauen sowohl von Arminia als auch von Hannover 96, so Wörl.

"Gibt mit Ballsicherheit und Übersicht wichtige Impulse"

Der gebürtige Bayer wurde in der Jugend des FC Bayern und vor allem des TSV 1860 München ausgebildet und schaffte bei den Löwen unter seinem Förderer Michael Köllner schließlich den Sprung zu den Profis, 18 Einsätze in der 3. Liga inklusive. 2023 zog es Wörl eigentlich eine Liga weiter nach oben zu Hannover 96. Die Niedersachsen beschlossen jedoch, den deutschen U-20-Nationalspieler weiter in der 3. Liga reifen zu lassen und verliehen ihn nach Bielefeld.

Dort avancierte der Mittelfeldmann in der vergangenen Saison zum Stammspieler im zentralen Mittelfeld: Der 20-Jährige lief 30-mal in der Liga auf (zwei Tore) und erreichte dabei einen kicker-Notenschnitt von 3,30. Hinzu kamen ein Einsatz im DFB-Pokal und vier im Westfalenpokal (ein Treffer), den der DSC nach einem 3:1-Sieg im Finale gegen den SC Verl in die Höhe stemmen durfte.

"Marius hat sich in der vergangenen Saison zu einem Leistungsträger unserer Mannschaft entwickelt. Er hat in seinen noch jungen Jahren früh Verantwortung übernommen und gibt mit seiner Ballsicherheit und Übersicht unserem Spiel wichtige Impulse", sind sich Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Trainer Mitch Kniat einig. Beide sind überzeugt davon, dass Wörl "noch zusätzliche Potenziale hat und seine Entwicklung nicht beendet ist". Diese wolle man auch in der kommenden Saison auf der Alm fördern, so die Sportlichen Verantwortlichen.