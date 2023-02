"Entwicklung abwarten": Werder verkündet Diagnose bei Weiser

Der SV Werder Bremen muss mindestens am kommenden Wochenende auf Mitchell Weiser verzichten. Der Außenbahnspieler und beste Vorlagengeber des Aufsteigers hat sich am Samstag eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.

Mitchell Weiser musste in der Partie gegen Borussia Dortmund (0:2) einiges einstecken: In Anschluss an einen Kopf-Zusammenprall mit Nico Schlotterbeck in der 52. Minute konnte er zunächst mit einem Turban-Verband noch weiterspielen. Nach einem Luftzweikampf in der 80. Minute - erneut mit Schlotterbeck - war dann jedoch Schluss für Weiser, der dabei mit dem linken Sprunggelenk umknickte und humpelnd den Platz verlassend ausgewechselt wurde.

Wie eine MRT-Untersuchung am Montag ergab, hat sich der 28-Jährige eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen - und wird dem SV Werder Bremen erst einmal fehlen, mindestens am kommenden Samstag in Frankfurt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Das ist natürlich schade, dass Mitchell uns gegen die Eintracht nicht zur Verfügung steht", erklärte Cheftrainer Ole Werner. Über das weitere Vorgehen in der Personalie Weiser sagte der 34-Jährige: "Wir müssen nun die Entwicklung abwarten und werden sehen, wann er wieder ins Training einsteigen kann."

Bittencourt fällt als erneuter Vertreter aus

Bereits am vergangenen Spieltag in Stuttgart war der rechte Schienenspieler wegen einer Gelb-Sperre ausgefallen, beim 2:0-Auswärtssieg hatte Leonardo Bittencourt Weiser in ungewohnter Rolle vertreten - allerdings handelte sich der Mittelfeldspieler gegen Dortmund nun auch die fünfte Gelbe Karte ein. Für die nächste Partie sucht Werner also erneut nach einer Alternative, die nominell aktuell nur Manuel Mbom darstellt, da Felix Agu weiterhin verletzt fehlt.

Wenn jemand wie Mitch fehlt, ist das ein Riesenverlust. Ole Werner

Allerdings zählt Weiser wie auch Bittencourt bei Werder zu jenen Profis, die der Werder-Coach als "sehr wichtig für die Mannschaft" erachtet, wie er am Samstag noch einmal betonte: "Wenn jemand wie Mitch fehlt, ist das ein Riesenverlust." Werner verwies auch darauf, dass die Bremer einen Ausfall wie Weiser einmal mehr "als Mannschaft auffangen können" und nannte etwa Mittelfeldspieler Niklas Schmidt als "ein gutes Beispiel, dass man in so einer Situation seine Chance nutzen kann".

Der 24-Jährige dürfte in Frankfurt aller Voraussicht nach zumindest für ebenjenen gesperrten Bittencourt wieder in die Startelf zurückkehren.