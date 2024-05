"Entweder ... oder": Schwab kennt die Optionen seiner Zukunft

Stefan Schwab hat den ersten großen Meistertitel seiner Karriere. Mit PAOK setzte er sich in Griechenland in einem sensationellen Saison-Finish die Krone auf. Ob er zusammen mit Thomas Murg, der langfristig verlängert hat, in Saloniki bleibt, ist noch offen. Mit dem kicker hat er über die "unglaubliche" Meisterparty und seine sportliche Zukunft gesprochen.

"Es war unglaublich." PAOK-Legionär Stefan Schwab fehlen auch einige Tage nach dem sensationellen Gewinn der griechischen Meisterschaft noch die Worte. Mit vier Siegen am Saisonende überholte der Klub aus Saloniki noch Titelverteidiger AEK Athen und krönte sich ausgerechnet mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Stadtrivale Aris zum neuen Champion. "Außerhalb vom Stadion gab es ein Public Viewing, im Stadion haben dann 50.000 Fans auf uns gewartet. Die Tribünen waren voll und auch das ganze Spielfeld", schildert Schwab dem kicker.

Dabei hat PAOK das Stadtderby gar nicht im eigenen Stadion gespielt. In einem packenden Spiel beim Erzrivalen spielte man sogar lange Zeit in Unterzahl. "Es war ein richtig schweres Spiel und wir haben alles gebraucht, damit wir zum Schluss die Partie gewinnen. Dieses Spiel hat eigentlich alles widergespiegelt, was bei uns in der Saison passiert ist." Denn PAOK hat gegen Aris zwei der drei vorangeganenen Saisonduelle verloren, eines endete mit einem Remis. "Zum Glück haben wir gewusst, welches Derby wir gewinnen müssen und zwar das letzte (lacht)."

Dementsprechend gingen nach Schlusspfiff die Emotionen hoch. "Man kann sich vorstellen, dass Aris mit ihren Spielern und den Fans alles versucht hat, damit wir nicht Meister werden. Die wollten natürlich, dass wir so schnell wie möglich vom Spielfeld verschwinden. Da waren dann gefühlt hunderte Polizisten am Feld, da hat man den Überblick verloren. Aber es war klar, dass wir die Trophäenübergabe in unserem Stadion machen, mit unseren Fans."

Dass er im Alter von 33 Jahren doch noch einen großen nationalen Meistertitel feiern darf, bedeutet Schwab alles. Es war eine kräftezerrende Saison, der Titel sei aber bestimmt nicht unverdient, erklärt der Ex-Rapid-Akteur: "Mit 80 Punkten bist du dann schon verdient Meister, vor allem, weil wir auch im Play-off die meisten Punkte geholt haben." Den Triumph wollte man dann auch entsprechend auskosten und das tat man auch. Als gäbe es kein Morgen wurde in Saloniki gefeiert. "Es war eine richtig große Party. Nach der Übergabe der Trophäe haben die Fans unseren Bus zu Fuß zum Wahrzeichen begleitet. Beim weißen Turm ging die Party bis in die frühen Morgenstunden weiter. Es bleibt ein unvergessliches Erlebnis."

Als wenn Roma in Italien oder Leverkusen in Deutschland Meister wird. So ordnet PAOK-Legionär den Meistertitel seiner Mannschaft ein

Wie dieser Titel einzuordnen ist? Darauf hat Schwab einen passenden Vergleich parat: "So wie wenn Roma in Italien oder Leverkusen in Deutschland Meister wird. Nicht von den Fans her, sondern einfach vom Schwierigkeitsgrad."

PAOK-Verbleib oder langfristiger Wechsel

Was steht nun an? Erstmal erholt sich Schwab von den Feierlichkeiten und hat sich unlängst in den wohl verdienten Urlaub verabschiedet. Zusammen mit seiner Familie weilt er nun auf Mallorca. Sein Telefon läuft dort aber regelmäßig heiß, denn sein Bruder, der für ihn als Berater tätig ist, feilt inzwischen an seiner Zukunft. "Er ist jeden Tag mit diversen Beratern und Vereinen in Kontakt. Das wichtigste ist aber auch, mit PAOK in den nächsten Tagen Gespräche zu führen. Da werden wir schauen, was sie mir anbieten. Dann muss ich abwiegen, was das beste für mich und meine Familie ist."

Entweder ich verlängere nochmal um ein Jahr bei PAOK oder ich entscheide mich für einen langfristigen Wechsel. Stefan Schwab

Denn sollte es zu einem Wechsel kommen, müssen die Rahmenbedingungen und die Vertragsdauer stimmen. "Entweder ich verlängere nochmal um ein Jahr bei PAOK oder ich entscheide mich für einen langfristigen Wechsel. Das müssen aber mindestens zwei Jahre sein, weil da ein Umzug, ein Kindergartenwechsel usw. notwendig wären." Doch ganz egal, in welche Richtung es geht, Schwab betont: "Eins ist klar, ich möchte mich nicht unter meinem Wert verkaufen. Ich habe eine gute Saison gespielt mit vielen Einsätzen und vielen Toren. Ich glaube auch, dass das PAOK ebenfalls bewusst ist. Ich habe ein gutes Verhältnis mit dem Präsidenten, da werden wir ein offenes und ehrliches Gespräch führen."