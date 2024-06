"Entweder das hier oder Urlaub": Mavs ziehen Mut aus bester Finals-Leistung

122 Punkte Dallas, 84 Punkte Boston - die Anzeigetafel spiegelte Spiel vier der NBA Finals genauso klar wider, wie sich das Geschehen auf dem Parkett über die vollen 48 Minuten gestaltet hatte. Entsprechend gab es viel Lob von Mavs-Coach Jason Kidd für seine Spieler.

Die Partie war nach drei Vierteln schon längst entschieden. Das wussten die beiden Teams auf dem Parkett, die im Schlussabschnitt ihre Stars geschont und stattdessen die Reservisten aufs Parkett geschickt hatten. Und das wusste der in den USA übertragende Sender ESPN. Also entschied sich der Regisseur, während des laufenden Spiels fast drei Minuten lang auf Splitscreen umzuschalten und lieber ein Interview mit Dirk Nowitzki zu führen, der das Spiel zuvor von der ersten Reihe aus verfolgt hatte.

"Ihr müsst richtig gelangweilt sein", scherzte die deutsche Basketball-Legende zunächst und freute sich dann aber genauso wie alle anderen Mavs-Fans über den gerade stattfindenden Blowout der Mavericks in Spiel vier der NBA Finals. Fast 40 Punkte lag Dallas zu diesem Zeitpunkt in Front, am Ende stand ein 122:84-Erfolg gegen die Boston Celtics - der dritthöchste Sieg in der Finals-Geschichte überhaupt.

Auf ein ähnliches Resultat hatte Nowitzki - Champion mit den Mavs 2011 - eigentlich schon in Spiel drei gehofft. Doch nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Serie in Boston verlor Dallas auch diese Partie und lag mit 0:3 in der Best-of-seven-Serie aussichtslos zurück. Doch in der Nacht auf Samstag kam die gewünschte Reaktion. "Sie haben Herz gezeigt", lobte Nowitzki. "Hoffentlich können wir das Momentum behalten."

Mavs: Gierig in der Defense, dominant in der Zone

Der dominante Auftritt fußte auf mehreren Erfolgsfaktoren. Dallas lieferte die beste Defensiv-Leistung der bisherigen Finals-Serie ab, auch der zuletzt kritisierte Luka Doncic arbeitete in der Verteidigung richtig gut mit. In Eins-gegen-eins-Situationen hielt er nach Angaben von ESPN Stats & Information seine Gegenspieler bei 2/9 aus dem Feld, erzwang vier Turnover. "Wir waren voll da, vor allem defensiv", so der Slowene.

Darüber hinaus agierten die Mavs druckvoll und mit viel Tempo im Umschaltspiel - und dominierten offensiv in der Zone. Dort erzielte Dallas 60 Punkte, die Gäste von der Ostküste nur 26. Insbesondere die überragenden Doncic (29 Punkte - davon 22 in der Zone -, 5 Rebounds, 5 Assists in 33 Minuten) und Kyrie Irving (21, 6 Assists in 31 Minuten) übten viel Druck auf den gegnerischen Korb aus, kamen an ihren Gegenspielern vorbei und kreierten so zahlreiche Punkte.

"Es hieß: entweder das hier oder Urlaub", brachte Head Coach Jason Kidd die Einstellung der Mavs vor Spiel vier auf den Punkt. Den Celtics hätte noch ein Sieg zur Championship gefehlt, das ist noch immer der Fall. "Es ist ganz einfach: Wir waren bereit, sie waren bereit zu feiern - und wir haben Widerstand geleistet. Wir haben mit dem Mut der Verzweiflung gespielt."

Celtics kündigen Reaktion in Spiel fünf an

Diese Einstellung werden die Mavericks auch in Boston wieder an den Tag legen müssen, wo in der Nacht auf Dienstag das fünfte Spiel der Serie ansteht und die Celtics die nächste Chance bekommen, den 18. Titelgewinn ihrer Geschichte perfekt zu machen. Einen Blowout wird man dann ziemlich sicher nicht erwarten dürfen.

"Sie waren das bessere Team heute", musste ein angefressener Al Horford zugeben. "Sie haben uns an die Wand gespielt. Das ist hart zu akzeptieren, aber das ist die Realität." Sein Teamkollegen Jaylen Brown stimmte zu: "Sie haben sehr physisch gespielt - und sie haben die Bretter dominiert", meinte der Celtics-Guard mit Blick auf 52:31 Rebounds und 13:4 Offensiv-Rebounds zu Gunsten der Texaner.

So habe Dallas viel Druck auf die Gäste ausgeübt, erklärte Brown, "und wir haben unsere Würfe nicht getroffen". Das kann sich in der nächsten Partie aber ganz schnell wieder ändern. "Ob man mit 30 Punkten Differenz oder mit zwei verliert, die Niederlagen zählen alle gleich", weiß Jayson Tatum. "Wir suchen keine Ausreden. Wir müssen besser sein. Und wir werden besser sein."