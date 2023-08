Entwarnung in Nürnberg: Trio ohne schwere Verletzungen

Beim knappen 3:2-Sieg des 1. FC Nürnberg in Osnabrück verletzten sich James Lawrence, Can Uzun und Christian Mathenia. Nun gab der Verein bei dem Trio aber Entwarnung.

Gerade noch mit einem blauen Auge kam der 1. FC Nürnberg am Sonntag beim Auswärtsspiel in Osnabrück davon: Eine 3:0-Führung hätte der Club in den letzten Minuten beinahe noch verspielt. Mit viel Glück stand nach Abpfiff der zehnminütigen Nachspielzeit ein knappes 3:2, über das Trainer Christian Fiel "am Ende froh" sein konnte.

Sorgen bereiteten den Nürnbergern da noch die Blessuren von James Lawrence, Newcomer Can Uzun und Christian Mathenia. Lawrence musste nach einem Kopftreffer bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden, Uzun blieb nach einem Foulspiel nach der Pause angeschlagen in der Kabine. Keeper Mathenia prallte nach einer Rettungstat in der Nachspielzeit derweil mit dem Osnabrücker Bashkim Ajdini unglücklich zusammen und musste behandelt werden, blieb für die letzten Minuten aber auf dem Feld - der FCN hatte sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft.

Trio könnte am Sonntag bereits wieder auflaufen

Doch wie der Verein am Montag nach eingehenden medizinischen Untersuchungen bekannt gab, kam das Trio ohne schwerwiegende Verletzungen, sprichwörtlich also ebenfalls mit einem blauen Auge davon: Bei Verteidiger Lawrence wurde eine Schädelprellung diagnostiziert, Mittelfeldtalent Uzun zog sich eine Kapselband-Zerrung im Knie zu und Stammtorwart Mathenia laboriert an einer Prellung des Muskels in der Kniekehle.

Wie der Club weiter mitteilte, sei ein Einsatz am nächsten Sonntag bei allen drei angeschlagenen Spielern "nicht ausgeschlossen". Dann empfangen die Nürnberger den bislang ungeschlagenen Aufsteiger Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).