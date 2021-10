Entwarnung in Gladbach: Koné läuft schon wieder

Gute Nachricht zum Start in die neue Trainingswoche: Kouadio "Manu" Koné zeigte sich nach der verletzungsbedingten Auswechslung beim 3:1-Sieg in Wolfsburg schon wieder auf dem Platz - das Knie scheint es nicht schlimmer erwischt zu haben.

Die Jubelszenen nach dem Schlusspfiff am Samstag sind noch in Erinnerung. Wie Koné den Gladbacher 3:1-Erfolg mit einer Eismanschette am rechten Knie deutlich zurückhaltender feierte als seine ausgelassen umherspringenden Mannschaftskollegen. Sowohl Trainer Adi Hütter als auch Sportdirektor Max Eberl sprachen anschließend von ihrer Hoffnung, dass es den Mittelfeldspieler, der in Wolfsburg nach 60 Spielminuten und einer erneut vielversprechenden Leistung vorzeitig vom Platz musste, nicht schlimmer erwischt habe - und tatsächlich sieht es nach Entwarnung aus.

Am Dienstag drehte Koné zunächst einige Joggingrunden um den Platz, ehe die Intensität anschließend sogar etwas gesteigert wurde. Ein Ausfall fürs nächste Bundesligaspiel am 16. Oktober gegen den VfB Stuttgart droht offenbar nicht. Dennoch ist Vorsicht angesagt, nachdem sich Koné im Juli einen Innenbandriss in eben diesem rechten Knie zugezogen hatte.

Hütter wird nun auf der Vereinshomepage so zitiert: "Er hat seine alte Verletzung wieder gespürt, sein Knie ist aber stabil. Trotzdem versuchen wir, Manu diese Woche etwas herauszunehmen. Er hat im physischen Bereich, speziell was die Grundlagenausdauer angeht, noch etwas nachzuholen. Daher passt das diese Woche ganz gut bei ihm."

Wann Koné wieder ins richtige Teamtraining einsteigt, ist offen. Gleiches gilt für Ramy Bensebaini, der die zurückliegenden Bundesligaspiele aufgrund einer Fußverletzung verpasst hat und am Dienstag weiterhin individuell trainierte. Trotzdem wurde der Linksverteidiger für die algerische Nationalmannschaft nominiert und soll am Mittwoch anreisen. Ob Bensebaini tatsächlich in den Flieger steigt oder das Aufbautraining in Gladbach fortsetzt, wird noch geklärt.