Entwarnung bei Uth, Selke und Hübers

Glück im Unglück beim 1. FC Köln: Nachdem die Angreifer Marc Uth und Davie Selke sowie Abwehrspieler Timo Hübers beim Pokalspiel in Osnabrück angeschlagen vom Platz mussten, gab der Klub am Dienstag Entwarnung für das Trio. Zumindest dem Einsatz von Hübers beim Ligaauftakt in Dortmund steht nichts im Wege.

Sein Einsatz in Dortmund ist nicht gefährdet: Kölns Innenverteidiger Timo Hübers steht beim Bundesliga-Auftakt zur Verfügung. IMAGO/RHR-Foto