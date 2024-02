Entwarnung bei Simakan vor dem Hit gegen Real Madrid

Leipzigs Trainer Marco Rose kann im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid mit Mohamed Simakan planen. Der Verteidiger, der am Samstag beim 2:2 gegen den FC Augsburg von Torhüter Finn Dahmen am Kopf getroffen wurde, konnte am Sonntag mittrainieren.

Ist gegen Real dabei: Mohamed Simakan. IMAGO/Sven Simon