Entwarnung bei Sessa - Dovedan ist Heidenheims "Olympiasieger"

Mit großem Bahnhof wurde der 1. FC Heidenheim von den Südtiroler Gastgebern aus dem Trainingslager verabschiedet. Auch der angeschlagene Mittelfeldspieler Kevin Sessa war dabei.

Aus dem Heidenheimer Trainingslager in Natz/Südtirol berichtet Michael Pfeifer

Wie der Empfang wurde auch die Verabschiedung des 1. FC Heidenheim aus dem Trainingslager in Natz im großem Stil begangen, am Donnerstagabend war der gesamte Tross auf den Festplatz geladen, wo die Mannschaft fleißig Autogramme schrieb und die beiden Macher, Klubboss Holger Sanwald und Trainer Frank Schmidt dem Publikum noch mal den Heidenheimer Erfolgsweg näher brachten.

In diesem Rahmen wurde auch bereits offiziell verkündet, dass der Bundesligist auch im kommenden Jahr seine Sommervorbereitung in der Südtiroler Apfelregion durchziehen wird.

Sessa: Keine Schädigung des Bandapparats

Die Mannschaft war vollzählig angetreten, auch der angeschlagene Kevin Sessa war dabei und bester Laune. Größere Einschränkungen wegen des lädierten linken Sprunggelenkes waren nicht zu erkennen. Dem Vernehmen nach hat der Bandapparat des 23-Jährigen gehalten, es wurde keine strukturelle Schädigung festgestellt. Demnach dürfte der Mittefeldspieler alsbald wieder voll ins Training einsteigen und seinen Kampf um einen Stammplatz in der ersten Bundesligasaison des Klubs weiterführen.

Zuvor hatten Trainerteam und Mannschaft sich den Herausforderungen der schon traditionellen internen "Olympiade" gestellt. Dabei schnitt bei den unterschiedlichsten Wettkämpfen für Kopf und Körper wie etwa Cornhole oder Darts der alte Bekannte unter den Neuzugängen ab: Rückkehrer Nikola Dovedan bewältigte die Aufgaben am besten und feierte den Olympiasieg.

Am Freitagvormittag trat Heidenheims Tross die Rückreise an und wird sich zunächst zuhause weiter vorbereiten, ehe dann ab dem 25. Juli das nächste einwöchige Trainingslager mit einigen Testspielen in Mils bei Innsbruck auf dem Programm steht.