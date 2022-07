Entwarnung bei Serdar

Schrecksekunde in Herthas letztem Vorbereitungstestspiel gegen West Bromwich Albion (1:2): Für Suat Serdar (25) war kurz nach der Halbzeitpause verletzungsbedingt Schluss. Jetzt gibt es Entwarnung.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Nach knapp 50 Minuten verließ Suat Serdar am Samstagnachmittag den Rasen, flankiert von Teamarzt Hi-Un Park und Physiotherapeutin Anne Kaube. Der Grund: eine Beckenprellung, die er in der ersten Halbzeit gegen West Bromwich erlitten hatte. Ohne den Mittelfeldspieler büßte Hertha an Ballsicherheit und Spielkontrolle ein - und verlor die Generalprobe fürs Erstrunden-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion mit 1:2. Trotz der Auswechslung: Die Chancen, dass Schlüsselspieler Serdar zum Pflichtspielauftakt in acht Tagen mitwirken kann, sind intakt. Zwar sollen die Schmerzen vom Becken dem Vernehmen nach ins Bein ausstrahlen. Ein Ausfall droht aber offenbar nicht.

"Auslöser war ein Schlag in der ersten Halbzeit", sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz nach dem Spiel über Serdars Blessur. "Ich gehe davon aus, dass es nichts Dramatisches ist." Damit scheint der Saisonstart für den Mann, der unter Schwarz in Mainz einst bereits in der U19, der U23 und bei den Profis gespielt hatte, nicht gefährdet. Im kicker-Interview hatte Serdar zuletzt gesagt: "Berlin hat den richtigen Serdar noch gar nicht gesehen." Das soll sich in der neuen Saison, der zweiten von Serdar in Berlin, ändern.