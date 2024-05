Entwarnung bei Pavlovic, Sorgen um Coman

Die erste titellose Saison seit 2012, noch immer kein Nachfolger für Trainer Thomas Tuchel, ein Kader, der nach Umbruch schreit: Auf die Verantwortlichen des FC Bayern wartet in der Sommerpause viel Arbeit.

Mit dem 2:4 in Hoffenheim und dem Verlust von Platz zwei endete die Saison des FC Bayern. Darin mag nach dem Ende der Serie von elf Deutschen Meisterschaften die Chance zum Aufbruch liegen, zu einer Erneuerung. Damit diese gelingt, müssen allerdings viele Fragezeichen durch Ausrufezeichen ersetzt werden, muss Ruhe und Kontinuität in diesen notorisch unruhigen Klub zurückkehren.

Trainersuche erinnert derzeit an Hollywood

Die Trainersuche erinnert derzeit an Hollywood, wo sich Produzent und Regisseur bei der Suche nach dem Hauptdarsteller für ihren nächsten Blockbuster Absage um Absage einhandeln. George Clooney, Brad Pitt oder Leonardo di Caprio können im Falle des FC Bayern durch Xabi Alonso, Julian Nagelsmann oder Ralf Rangnick ersetzt werden, Thomas Tuchel wollte sich in einer möglichen Fortsetzung nicht selbst spielen. Der FC Hollywood, so scheint es, ist an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Am Wochenende kehrte in dieser Farce etwas Ruhe ein, die Verantwortlichen gingen auf Tauchstation. Man darf gespannt sein, wen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund als Tuchel-Nachfolger präsentieren und vor allem wann. Die Zeit drängt, potenzielle Neuzugänge wollen Klarheit, wer ihr Chef ist. Und einen ähnliche zähen Transfersommer wie 2023 wollen und dürfen sich die Bayern nicht leisten. Die Frage lautet auch, wie die Bosse den neuen Trainer noch als Wunsch- und nicht als Notlösung verkaufen wollen, wie sie diesen sich aufdrängenden Eindruck verwischen wollen.

Diagnose bei Coman steht noch aus

Ruhe wird beim Rekordmeister nur einkehren, wenn sich mit Saisonbeginn schnell Erfolge und gute Leistungen einstellen. Damit dies gelingen kann, steht nach der Stunde null viel Arbeit in diesem Sommer an. Vor allem der Kader schreit nach Umbruch. Kein leichtes Unterfangen bei vielen bestehenden Verträgen. Und doch ein dringliches, denn in dieser Zusammensetzung fällt es schwer zu glauben, dass die Münchner an die nationale Spitze zurückkehren können.

Sportliche Randnotizen vom Wochenende: Aleksandar Pavlovic knickte in Hoffenheim um, musste mit einer Blessur am Sprunggelenk nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Tags darauf folgte die Entwarnung, die EM-Teilnahme ist für den Senkrechtstarter nicht in Gefahr. Neue Sorgen gibt es derweil um Kingsley Coman, der sich am Montag beim Reha-Training offenbar erneut am Knie verletzte. Eine Diagnose stand um die Mittagszeit aus, der Franzose kämpft noch um seine EM-Teilnahme.