Entwarnung bei Löwen-Talent Morgalla

Leandro Morgalla hat sich bei der Heimniederlage der Münchner Löwen gegen Saarbrücken verletzt. Inzwischen gibt es Entwarnung.

Morgalla musste in der 66. Minute des Sechzig-Heimspiels gegen den 1. FC Saarbrücken (0:1) wegen einer offensichtlichen Verletzung am Unterschenkel und unter größeren Schmerzen vom Platz geführt werden. Sami Belkahia kam für die restliche Spielzeit zum Zug.

Der 18-jährige Morgalla ist feste Stütze im Abwehrverbund der Löwen und kommt in der Regel in der Zentrale neben Jesper Verlaat zum Einsatz.

Am Mittwoch in Freiburg

Nun gab es bei Morgalla Entwarnung. Der U-19-Nationalspieler, der in 13 Drittliga-Einsätzen in dieser Saison auf einen starken Notenschnitt von 2,54 kommt, hat lediglich eine Schienbeinprellung erlitten. Ob er für die Löwen in den verbleibenden Punktspielen vor der WM-Pause beim SC Freiburg II (Mittwoch, 19 Uhr, Vorschau) und gegen Rot-Weiss Essen (Montag, 14.11., 19 Uhr, beide Spiele LIVE! bei kicker) zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar.

