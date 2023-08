Entwarnung bei Kampl: Keine strukturelle Verletzung

Beim DFL-Supercup gegen Bayern München musste Leipzigs Kevin Kampl kurzfristig passen: Beim Aufwärmen klagte der 32-Jährige über Oberschenkelprobleme. Nun ist die Diagnose da.

Auch ohne den eigentlich für die Startelf vorgesehenen Kampl holte sich RB Leipzig erstmals in der Klubhistorie den Supercup, gegen Bayern München feierte der Pokalsieger einen 3:0-Erfolg. Nach der Rückkehr aus München am Sonntag gab es die nächsten positiven Nachrichten.

Eine eingehende Untersuchung des Mittelfeldspielers in Leipzig zeigte keine strukturelle Verletzung und auch keinen Muskelfaserriss. Stattdessen laboriert Kampl an einer Oberschenkelzerrung, die ihn vorerst aus dem Mannschaftstraining fernhalten wird.

In den nächsten Tagen soll der Slowene individuell trainieren, die Belastung langsam gesteigert werden. Ob es für einen Einsatz beim Bundesliga-Auftakt der Leipziger am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ausgerechnet gegen Kampls ehemaligen Arbeitgeber, reichen wird, werden die nächsten Tage zeigen.

Seiwald erneut eine Option als Kampl-Ersatz

Bereits am Samstagabend hatte sich Sport-Geschäftsführer Max Eberl zuversichtlich gezeigt, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Verletzung handele. Eberl sprach von "leichten Oberschenkelproblemen", "aber nichts Schlimmes". Und Trainer Marco Rose ergänzte: "Er hat unter der Woche einen Schlag bekommen. Gestern im Abschlusstraining ging es eigentlich, aber heute hat es beim Warm-Up wieder reingestochen."

Für den verletzten Kampl rückte am Samstag Nicolas Seiwald in die Startelf. Der Neuzugang aus Salzburg feierte so sein Pflichtspieldebüt und biss sich nach anfänglicher Nervosität in die Partie (kicker-Note 4,0). Vermutlich wird der Österreicher auch im nächsten Spiel ein Kandidat für die Anfangsformation sein, sollte sich Kampl nicht rechtzeitig fit melden.