Entwarnung bei Guirassy und Undav

Mit dick bandagiertem linken Oberschenkel und nicht weniger eingewickeltem rechten Knie beendeten Serhou Guirassy und Deniz Undav die Partie gegen Frankfurt (3:0). Erste Untersuchungen am heutigen Sonntag schließen schwere Blessuren aus.

Ihre gute Laune ließ schon vermuten, dass es schlimmer aussah, als es letztlich sein würde. Feixend und fröhlich lachend saßen Deniz Undav und Serhou Guirassy nach ihren Auswechslungen in der 78. Minute und der Nachspielzeit der Partie am Samstagabend auf der Stuttgarter Bank. Obwohl der deutsche Nationalspieler einen Eisverband ums rechte Knie und der Mann aus Guinea ähnliches um den linken Oberschenkel gewickelt hatte.

Befürchtungen, die beiden Torjäger könnte es schwerer erwischt haben, wurden am Sonntag weitgehend ausgeräumt. Weder der eine noch der andere hat strukturelle Schäden davongetragen. Bei Undav handelt es sich um eine leichte Reizung, bei Guirassy um einen Pferdekuss im Oberschenkel. Am Mittwoch, zum Start in die Vorbereitung auf die anstehende Sonntagspartie gegen Werder Bremen, soll das torgefährliche Duo wieder ins Training einsteigen.

Guirassy löst Gomez ab

Am Samstag hatten Guirassy und Undav den VfB mit ihren Treffern mal wieder auf die Siegerstraße geschossen. Zum neunten Sieg im elften ungeschlagenen Bundesligaspiel in Folge. Für den Nationalspieler Guineas war es das 25. Saisontor, wodurch er den bisherigen Klub-Rekordhalter entthront hat: Mario Gomez traf 2008/09 in einer Spielzeit 24-mal. In einer gesamten wohlgemerkt. Guirassy hat jetzt noch fünf Partien Zeit, um seine eigene Bestmarke weiter hochzuschrauben. Undavs 2:0 gegen Frankfurt war sein 16. Treffer in seinem Premierenjahr in der Bundesliga. Dazu kommen weitere beachtliche neun Assists.

"Wenn man weiß, dass man vorne zwei solche Stürmer hat, dann ist es leichter", meinte Maximilian Mittelstädt im abendlichen Aktuellen Sportstudio zur Wichtigkeit des Sturmduos. "Man weiß, dass man in jeder Phase des Spiels die Qualität hat, um zu treffen. Das gibt einem auf dem Platz ein sehr gutes Gefühl." Sicherheit, die die Mannschaft auch auf dem Platz ausstrahlt.

Auch in Zukunft? Wenn es nach Undav geht, auf jeden Fall. "Ich habe schon öfter gesagt, dass ich mir das auf jeden Fall vorstellen kann, dass ich mich hier wohlfühle", so der Leihstürmer aus Brighton. "Wir spielen überragenden Fußball, haben alle Spaß. Ich genieße das. Wenn man so wertgeschätzt wird, möchte man natürlich bleiben."

Was Guirassy denkt, behält der öffentlichkeitsscheue 28-Jährige für sich. Kapitän Waldemar Anton ist jedenfalls zuversichtlich: "Serhou fühlt sich auch sehr wohl." Auch wenn die Frage zu einem möglichen Abschied nicht thematisiert wird. "Wir haben hier einen unglaublichen Teamspirit", so der Abwehrchef. "Ich glaube, es ist nicht so einfach, das hinter sich zu lassen."