Entwarnung bei Guirassy: Torjäger hat nur eine leichte Zerrung

Die exakte Diagnose zum muskulären Verletzungsgrad bei Serhou Guirassy ist da: Stuttgarts Torjäger beklagt eine leichte Zerrung und droht nicht länger auszufallen.

Neben der ganzen Nation Guinea zitterte man auch in ganz Stuttgart und Umgebung vor der heute erwarteten Diagnose: Wie lange würde Serhou Guirassy ausfallen, nachdem sich der Wahl-Schwabe vor kurzem in einem Testspiel in der Vorbereitung auf den anstehenden Afrika-Cup in Abu Dhabi gegen Nigeria (2:0) Mitte der ersten Halbzeit mit besorgtem Gesicht auswechseln ließ? Wie schwer würde die Muskelverletzung im hinteren rechten Oberschenkel sein?

Der Verband Guineas vermeldet jetzt: "Guirassy unterzog sich einer MRT-Untersuchung, die eine leichte Zerrung zeigt. Er verspürt keine Schmerzen, wird aber weiterhin vom medizinischen Personal überwacht, das die Situation Tag für Tag beurteilen wird." Der 27-Jährige wird demnach weiterhin bei der Nationalmannschaft bleiben und nicht vorzeitig zurückkehren.

So oder so müssten die Stuttgarter in der nun beginnenden Restsaison zunächst auf Guirassy verzichten. Dazu sind Silas für den Kongo beim Afrika-Cup sowie Hiroki Ito für Japan und Woo-Yeong Jeong für Südkorea bei den Asienspielen vertreten. Ausfälle, die den VfB durchaus treffen. "Zu sagen, die Berufungen würden uns nicht tangieren, wäre ganz sicher nicht aufrichtig", meint Fabian Wohlgemuth, der als Sportdirektor des VfB nicht der einzige Leidtragende ligaweit ist.

Und dennoch könnte es für den Traditionsklub bei dessen Kampf um die Spitzenplätze in der Bundesliga und im Pokal, wo man im Viertelfinale auf Bayer Leverkusen trifft, mehr als nur ein Nachteil sein. "Natürlich sind wir betroffen und natürlich hat das einen Einfluss auf den Wettbewerb. Die ganz andere Frage dabei ist: Wie gehen wir mit der entstandenen Situation um?"

Hier vertraut der 44-Jährige auf die mannschaftliche Geschlossenheit der bisherigen Spielwochen. "Die Mannschaft hat in den vergangenen Monaten mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie Ausfälle kompensieren kann und dass inzwischen die Qualität in unserer Mannschaft in der Breite eine größere ist. Ich bin überzeugt, dass das Team auch diesen Widerstand überwinden und daran wachsen wird. Die Ambitionen dieser Mannschaft sind riesig."

Es gebe keine Anzeichen, dass die Spieler mit der bisher errungenen Punktausbeute zufrieden sind. "Niemand schielt gelassen auf die 34 Zähler, die im Kasten sind. Keiner braucht eine Beruhigungspille. Alle wollen mehr", sagt Wohlgemuth, der die Wichtigkeit eines guten Starts in die Restsaison unterstreicht. "Gladbach ist für uns das erste Spiel nach einer kurzen Winterpause. Wie bei jedem Neubeginn wird es darauf ankommen, einen guten Einstieg zu finden. Und diesen Einstieg werden wir mit unserer gewohnt aktiven Spielweise suchen. Wir müssen wieder als Gruppe an unserer Leistungsgrenze spielen, um bestehen zu können."

Die Vorfreude sei jedenfalls groß. Auch mit Blick auf den gelungenen Test gegen den Zweitliga-Fünften SpVgg Greuther Fürth, den die Mannschaft mit einem überzeugenden 6:1 nach Hause schickte. "Die Sinne sind geschärft, die Ungeduld wächst, dass es endlich wieder um Punkte geht", so der Stuttgarter Sportchef. "Ich glaube jeder im Umfeld nimmt diese positive Anspannung wahr."