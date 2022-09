Entwarnung bei Giannis: "Alles ist in Ordnung!"

Turnier-Favorit Griechenland ist mit fünf Siegen ins Achtelfinale eingezogen - Sorgen bereitete aber zuletzt der wohl angeschlagene Giannis Antetokounmpo. Doch nun gab es Entwarnung.

Antetokounmpo war im abschließenden Gruppenspiel gegen Estland (90:69) nach 19 Minuten Spielzeit (25 Punkte, fünf Rebounds, vier Assists) ausgewechselt worden. Auf der Bank sitzend wurde der "Greek Freak" am Knöchel behandelt, hatte später auch die Halle leicht hinkend verlassen. Griechenlands Coach Dimitris Itoudis gab im Anschluss aber Entwarnung. "Giannis hätte sowieso nicht weiter eingesetzt werden sollen", erklärte er. "Ich weiß nicht, wieso es so eine Aufruhr gibt."

Der NBA-Star, der im Gruppenspiel gegen die Ukraine 41 Punkte aufgelegt hatte, sei wie gewohnt mit Eisbeuteln behandelt worden, "was sonst hinter verschlossenen Türen passiert", sagte der 52-Jährige. "Jetzt passierte das in der Öffentlichkeit. Alles ist in Ordnung."

Antetokounmpo dürfte damit für das Achtelfinale bereit sein, das Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr) in Berlin gegen Tschechien bestreitet. Im Anschluss könnte der zweimalige Europameister auf Deutschland im Viertelfinale treffen.