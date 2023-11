Entwarnung bei Frimpong

Vor den beiden finalen Länderspielen in der EM-Qualifikation war den Niederlanden Leverkusens Profi Jeremie Frimpong weggebrochen. Große Auswirkungen auf die nächsten Aufgaben von Bayer 04 Leverkusen hat das aber nicht.

Am Freitag haben die Untersuchungen bei Jeremie Frimpong ergeben, dass keine schwerwiegende Verletzung vorliegt.

Der 22-jährige Schienenspieler war nach seiner Nominierung für die Niederlande für die EM-Qualifikationsaufgaben gegen Irland am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und in Gibraltar am Dienstag (20.45 Uhr) mit einer im Training erlittenen Muskelverletzung wieder abgereist und nach Leverkusen zurückgekehrt.

Die Vereinsärzte haben aber lediglich eine kleine Muskelverletzung festgestellt. Im Genauen: Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Freitagabend mitgeteilt hat, schlage sich Frimpong nur mit leichten Problemen an der linken Hüfte herum.

Fit an der Weser?

Wenn überhaupt, ist deshalb nur Frimpong Einsatz in Bremen am Samstag in zwei Wochen (25. November, 15.30 Uhr) gefährdet. Es wird aber von Leverkusener Seite angestrebt, dass der Profi an der Weser wieder voll einsatzbereit ist und damit Xabi Alonso zur Verfügung steht.

Wie wichtig das wäre, liegt auf der Hand: Frimpong ist ein fester Anker in dieser bislang überragenden Saison der Werkself. Allein in elf Bundesliga-Spielen für den Spitzenreiter kommt der holländische Nationalspieler in elf Einsätzen schon auf drei Tore und sechs Vorlagen.