Entwarnung bei Alidou - Selke als Option gegen Gladbach

Am Samstag in Mönchengladbach dürfte Stürmer Davie Selke nach wochenlanger Verletzungspause endlich wieder im Kader des 1. FC Köln stehen. Doch zuletzt drängt sich auch ein anderer Angreifer auf.

Der Schreck war offenbar kurz. Nachdem Faride Alidou das Training am Mittwoch vorzeitig beenden musste, konnte Kölns Trainer Timo Schultz am Donnerstag zumindest leise Entwarnung geben. Eine "Vorsichtsmaßnahme" sei das gewesen, Flügelstürmer Alidou ein "extrem schnellkräftiger Spieler", bei dem der Muskel schneller mal reagiere. Mit einem Ausfall des 22-Jährigen rechnet der Coach aber nicht: "Ich gehe davon aus, dass er uns am Wochenende zur Verfügung steht."

Wie verkraftet Selke die Belastung?

Dasselbe gilt auch für Davie Selke. Der 29 Jahre alte Stürmer hatte sich im ersten Spiel des Jahres beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim am Fuß verletzt und seitdem gefehlt. Bereits zuletzt vor dem 0:2 gegen Bayer Leverkusen hatte es Hoffnung auf eine Rückkehr in den Kader gegeben, Schultz aber lieber noch abgewartet. Nun ist Selke wieder eine ernste Alternative.

"Davie konnte die ganze Woche voll mittrainieren", sagte Schultz, Selke werde wieder eine Kaderoption sein. Ob es gleich für die Startelf reicht? "Wir müssen mal abwarten, wie er die steigende Belastung verkraftet", bremste Schultz - kein Wunder, nachdem Selke mehr als sechs Wochen lang kein Pflichtspiel bestreiten konnte, sich nun aber wieder gut im Training präsentierte. Klar ist: "Wir brauchen ihn auf dem Platz. Es bringt aber nichts, wenn wir ihn zu früh reinschmeißen."

Der Kapitän kehrt zurück

Stattdessen könnte erneut Sargis Adamyan in der Sturmspitze starten, nachdem Jan Thielmann rotgesperrt fehlt und der Armenier gegen Bayer 04 eine ansprechende Leistung bot. "Er präsentiert sich im Training sehr gut. Vielleicht schafft er es am Wochenende, sich zu belohnen", hofft Schultz. Am Sonntag noch hatte Adamyan eine aussichtsreiche Chance in bester Position nur an den Innenpfosten geschossen. Eine Ankündigung zur ersten Elf machte Schultz dagegen bei Kapitän Florian Kainz, der zuletzt 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte: "Er wird definitiv starten."

Schultz' Optionen in der Offensive werden damit wieder zahlreicher - auf Mark Uth muss der FC-Trainer aber noch warten. Der Kreativspieler erlitt laut Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler "einen kleinen Rückschlag" im Genesungsprozess nach seiner Knieblessur. Wann und ob der immer wieder von Verletzungen geplagte Uth ins Teamtraining zurückkehren könne, bleibe offen. "Wir können da keine Prognose abgeben."