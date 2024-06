"Enttäuschung wiegt riesengroß": B-Jugend des JSG Handball Köln verpasst knapp die Bundesliga

Triumpf und Trauer lagen nur wenige Stunden auseinander und nach zwei dramatischen Partien war die letzte Chance auf ein Ticket zur neu gegründeten B-Jugend-Bundesliga bei der JSG Handball Köln bereits verspielt.

Im letzten Turnier der bundesweiten Endrunde kam JSG Handball Köln am Samstag zunächst gegen Gastgeber SG Menden Sauerland Wölfe nach einem dramatischen Spielverlauf noch zu einem 26:26-Unentschieden.

Doch weil am Nachmittag gegen den HC Elbflorenz Dresden nicht mehr viel zusammenlief, kassierte die Mannschaft von Trainer Max Sormani hier eine denkbar knappe 22:23-Niederlage - und schied damit aus dem Turnier aus. Die beiden letzten Plätze für die Bundesliga gingen am Sonntag dann an Menden - das sich ungeschlagen durchsetzte - und den ATSV Hamburg.

Enttäuschung nach knapper Niederlage

"Die Enttäuschung wiegt riesengroß. Wir spielen gegen die stärkste Mannschaft der Gruppe unentschieden, zeigen da viele sehr, sehr gute Aktionen. Und gegen die Mannschaft, gegen die wir uns einen Sieg ausgerechnet hatten, kommen wir nicht mehr zu unseren Stärken zurück. Wir haben im Vorfeld viel über Cleverness gesprochen - und die hat uns im letzten Spiel einfach gefehlt", meinte Coach Sormani.

Der Trainer blickte bald nach dem enttäuschenden Tag auch schon wieder nach vorne: "Wir werden jetzt alles investieren, dass wir in zwei Wochen ein sehr souveränes Quali-Turnier für die Nordrheinliga spielen und dann endlich in einen Trainingsmodus kommen, in dem wir nicht von Wochenende zu Wochenende denken, sondern in dem wir an langfristigen Entwicklungen arbeiten können."

Nach der Bundesliga-Qualifikation steht für die Mannschaft am 22./23. Juni jetzt noch die finale Runde zur Regionalliga an - bei der sich von acht verbliebenen Teams lediglich zwei für die höchste Spielklasse auf Verbandsebene qualifizieren.