Enttäuschung vs. Achterbahnfahrt: Schott Mainz gegen Steinbach

Am 10. Spieltag der Regionalliga Südwest trifft Enttäuschung auf Achterbahnfahrt. Der Tabellenvorletzte Schott Mainz hat den inkonstanten TSV Steinbach Haiger zu Gast. Kann ein zittriger Pokalerfolg den Mainzern Auftrieb geben?

War das jetzt der erhoffte Befreiungsschlag? Erst in der Schlussphase tütete der TSV Schott Mainz am Mittwochabend im Verbandspokal gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Stadtrivalen TuS Marienborn seinen 3:1-Sieg ein. Der Anfang September nachverpflichtete Raphael Assibey-Mensah schnürte einen Doppelpack. Verdient, ja, aber auch mühsam wirkte dieser Erfolg des Südwest-Regionalligisten.

Dabei hatte sich Trainer Aydin Ay auf die Gelegenheit gefreut, Selbstvertrauen zu tanken. Drei Niederlagen, 0:10 Tore - seit dem 2:1-Coup gegen Kickers Offenbach lief beim TSV nichts mehr zusammen. Im Derby bei Mainz 05 II (0:3) wurde eine dominante erste Halbzeit von einer schlechten Chancenverwertung konterkariert, gegen Hessen Kassel (0:5) war die Mannschaft am Ende auseinandergebrochen.

Zu viele individuelle Fehler

Die Hoffnung, mit einem souveränen Pokalspiel die Brust breit werden zu lassen, dürften sich nur bedingt erfüllt haben. Denn Dominanz strahlte der Favorit selten aus. Ay hatte einen holprigen Start in die Saison einkalkuliert. Doch der, gemessen an den Mainzer Möglichkeiten, prima bestückten Mannschaft war deutlich mehr zuzutrauen als nur fünf Punkte in neun Spielen. Widerstände bringen das Team schnell vom Weg ab, individuelle Fehler stetig wechselnder Protagonisten torpedieren verheißungsvolle Mannschaftsleistungen.

Und dann ist da auch noch der Abgang von Manuel Schneider, der Knall auf Fall seine Karriere beendete - und scharf Richtung Ay schoss. "Sollte sich am Trainer etwas ändern, komme ich vielleicht wieder", sagte der 32-Jährige, der eigentlich erst am Saisonende Schluss machen wollte. Beim TSV Schott, wo Zusammenhalt und Geschlossenheit zurecht als wichtigste Trumpfkarte gelten, ein außergewöhnlicher, Aufsehen erregender Vorgang.

"Darüber, dass Aydin zur Disposition steht, haben wir noch keine Sekunde nachgedacht", beteuert der Sportliche Leiter Sascha Meeth, Ays Vorgänger, der aber keinerlei Ambitionen hegt, selbst wieder das Ruder zu übernehmen. Doch auch wenn Ay im Sommer das erste Double der Klub-Geschichte holte - die Diskussionen werden mit jeder Niederlage befeuert, die Steine rollen.

Der Sieg gegen Marienborn, der letztlich auch nicht wirklich in Gefahr war, darf jedenfalls keine Eintagsfliege bleiben. Samstag gegen den TSV Steinbach Haiger braucht der Aufsteiger erneut ein Erfolgserlebnis, um nicht in die Krise zu schlittern.

Drei Gründe für einen Sieg

Die Achterbahnfahrt des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga geht munter weiter. Nach der enttäuschenden 1:3-Heimniederlage gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz darf sich der eigentliche Aufstiegsaspirant gegen den TSV Schott Mainz wieder Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis machen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Der Gegner: Mit Aufsteiger Schott Mainz wartet die zweitschlechteste Mannschaft der bisherigen Saison. Nur ein Sieg bei einer Tordifferenz von -15 sprechen eine deutliche Sprache.

Die Auswärtsstärke: Während die Elf von Trainer Pascal Bieler am heimischen Haarwasen gegen die Barockstadt zuletzt zum dritten Mal in Folge mit 1:3 verloren hatte, läuft es auswärts fast wie am Schnürchen. Aus vier Spielen holte der TSV drei Siege.

Stürmer Arif Güclü: Zwischen 2017 und 2018 lief der 30-Jährige für die Mainzer auf, seine Familie wohnt zudem in der Nähe. Es ist wohl davon auszugehen, dass der Angreifer bis in die Haarspitzen motiviert sein wird.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die weiteren Spiele

Zwei Partien eröffnen den Spieltag bereits am Freitagabend. Ab 19 Uhr hat die Reserve von Eintracht Frankfurt die TSG Balingen zu Gast. Dann wollen die Hessen ihre Tabellenführung behaupten. Zudem reist Kickers Offenbach zum FC-Astoria Walldorf.

Am Samstag um 14 Uhr steigen die restlichen sieben Partien. Die SG Barockstadt empfängt die Stuttgarter Kickers zum Spitzenspiel, in dem die Tabellenplätze zwei und drei aufeinander treffen. Die Hoffenheimer Reserve misst sich mit dem VfR Aalen und der SGV Freiberg trifft auf den FC Homburg. Gleichzeitig will die TuS Koblenz die Rote Laterne gerne an Schott Mainz abgeben, dafür braucht es beim VfB Stuttgart II aber einen Erfolg. Zudem kommt es beim FSV Frankfurt zum Derby gegen Hessen Kassel. Die Hausherren sind seit drei Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie weiter ausbauen. Das Duell zweier Tabellennachbarn steigt beim Bahlinger SC, wenn die zweite Mannschaft vom FSV Mainz 05 anreist.