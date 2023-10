Enttäuschung in Wolfsburg: "Wird wehtun, wenn die Spiele laufen"

Das bittere Aus in der Qualifikation für die Women's Champions League sorgte beim VfL Wolfsburg für große Enttäuschung. Ralf Kellermann legte bei der Analyse den Fokus unter anderem auf den CL-Modus.

"Das Erreichen des Finals war schon ein Riesending. Es wird in Zukunft nicht leichter, ins Finale zu kommen, wenn man sieht, was international so passiert", hatte Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot noch im Juni nach der Niederlage gegen Barcelona (2:3) im Endspiel der Women's Champions League gesagt.

Gut viereinhalb Monate später dürfte sich der 34-Jährige bestätigt fühlen. Denn die internationale Entwicklung des Frauenfußballs bekamen die Wölfinnen in den Play-offs der Women's Champions League selbst zu spüren: Sie verpassten aufgrund einer verdienten Niederlage im Rückspiel gegen Paris FC erstmals seit 2012 die Qualifikation für die Gruppenphase.

Wir wussten, dass wir gegen eine internationale Topmannschaft spielen. Ralf Kellermann

"Wir wussten, dass wir gegen eine internationale Topmannschaft spielen. Auch wenn sie bisher noch nicht diese Erfolge hatten", erklärte Wolfsburgs Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann nach dem 0:2 - ein Beweis, dass die Quantität an guten Mannschaften in den internationale Ligen steigt.

Daher legte der 55-Jährige neben den möglichen Gründen für die Niederlage ("Mannschaften, die viele Spielerinnen bei der WM hatten, sind noch nicht bei 100 Prozent") im Interview auch einen großen Fokus auf den Modus der Champions League.

Wolfsburg fehlt nicht als einziges prominentes Team im Lostopf

Denn mit Ausnahme von vier Teams - dem Titelverteidiger und die Meister der drei bestplatzierten Verbände (Deutschland, Frankreich und Spanien) - müssen alle Mannschaften in die Play-offs. "Das ist der Modus. Wir haben es schon häufiger thematisiert. Jetzt hat es uns in diesem Jahr zum ersten Mal erwischt", so Kellermann. Dies sei eine "riesige Enttäuschung", weil die Wölfinnen sich mit den Besten in Europa messen möchten. "Es wird vor allem wehtun, wenn die Spiele laufen", blickte der Direktor Frauenfußball des VfL voraus.

Doch einige Teams, die sich wohl zu den "Besten" zählen, werden genau wie Wolfsburg gar nicht erst an der Champions-League-Gruppenphase teilnehmen. "Aktuell haben die Engländer nur eine Mannschaft im Lostopf am Freitag (Chelsea, weil Barcelona die Champions League gewann und spanischer Meister wurde, erhielten die Blues als Meister des viertplatzierten Verbands einen Platz in der Gruppenphase, Anm. d. Red.) und da sind vier Mannschaften in der Liga, die den Anspruch haben, Champions-League-Sieger zu werden", erläuterte Kellermann, der anschließend wiederholte: "Das ist der Modus."

Eben jener Modus sorgt gepaart mit der Entwicklung schon vor dem Beginn der Gruppenphase für Topspiele, wie unter anderem das Duell zwischen Paris St. Germain und Manchester United verdeutlichte.