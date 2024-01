Enttäuschung in Verl, Freude beim Nachbarn: Corboz wechselt zur Arminia

Mael Corboz verlässt nach drei Jahren den SC Verl und wechselt zu Arminia Bielefeld. Der DSC hat die Ausstiegsklausel des Verler Kapitäns gezogen.

Arminia Bielefeld hat sich im Wintertransferfenster mit Mael Corboz verstärkt. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Nachbarn und Ligakonkurrenten SC Verl. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Die Arminia machte dabei von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des US-Amerikaners in fünfstelliger Höhe Gebrauch. Verl verliert damit mitten in der Saison seinen Kapitän und Taktgeber im Mittelfeld.

"Die Entscheidung von Mael hat uns überrascht und auch enttäuscht", meinte Sebastian Lange, der sportliche Leiter des Sportclub Verl. "Er war ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und hat maßgeblich zur Teamdynamik beigetragen. Doch wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind fest entschlossen, eine starke Lösung zu finden, um die Mannschaft weiterhin erfolgreich aufzustellen."

Die SCV-Verantwortlichen zeigten sich enttäuscht, bei der Arminia war man dagegen hocherfreut, dass der Transfer von Corboz gelungen ist, "der in der Hinrunde einer der besten Feldspieler der Liga war. Wir sind von ihm als Spieler sowie als Persönlichkeit auf und neben dem Platz absolut überzeugt", sagten Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat. "Es war immer unsere Maßgabe, dass Wintertransfers nur dann Sinn ergeben, wenn wir damit sofort die Qualität unseres Kaders erhöhen können."

Über Duisburg und die Niederlande zu Verl

Corboz startete seine Karriere in der Reserve der New York Red Bulls, dem amerikanischen Schwesterverein von RB Leipzig, und zog anschließend in die zweite US-Liga zu den Wilmington Hammerheads. 2016 wagte der Amerikaner mit französischen Wurzeln schließlich den Sprung nach Deutschland zum MSV Duisburg, konnte bei den Zebras aber nie richtig Fuß fassen und kam lediglich im Landespokal Niederrhein zu fünf Einsätzen.

Über Stationen beim Regionalligisten SG Wattenscheid 09 (47 Einsätze) sowie den niederländischen Klub Go Ahead Eagles Deventer kam Corboz im Januar 2021 schließlich zum SC Verl und wurde bei den Ostwestfalen schon nach einem halben Jahr zum Kapitän.

In insgesamt 123 Pflichtspielen im Verler Trikot sammelte der Mittelfeldmann 15 Tore und elf Vorlagen und trug dazu bei, dass der kleine Verein dreimal in Folge den Klassenerhalt in der 3. Liga schaffte. In der laufenden Spielzeit stand der 29-Jährige in allen 20 Drittligapartien auf dem Platz (fünf Tore, drei Assists) und überwintert mit dem Sportclub auf dem sechsten Tabellenrang.

Geschäftsführer bei "ElevenGreen"

Doch nicht nur auf dem Platz weiß der in Alabama geborene Corboz zu überzeugen, auch engagiert er sich über den Fußball hinaus: Mit seinem Start-up "ElevenGreen" berät er Sportvereine zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Gerade bei Verl setzte er zusammen mit der Vereinsführung einige Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit um, beispielsweise den Verzicht auf Plastikflaschen sowie die Ausgabe von Mehrwegbechern in der Sportclub-Arena. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach ist geplant. Aber auch mit anderen Klubs der 3. Liga arbeitet Corboz zusammen gemäß seiner Devise "Ein nachhaltiger Verein ist ein gesunder Verein".

Nun folgt der US-Amerikaner trotz eines bis 2026 gültigen Vertrages seinem Ex-Trainer Mitch Kniat, der im Sommer 2023 von Verl an der Bielefelder Seitenlinie wechselte, auf die Alm.

Zweiter DSC-Neuzugang in diesem Winter

Für die Arminia ist Corboz nach der Leihe von Monju Momuluh der zweite Winterneuzugang. Der Klub war vergangene Spielzeit aus der 2. Bundesliga abgestiegen, doch statt um den direkten Wiederaufstieg zu kämpfen, findet sich der DSC nach der Hinrunde im hinteren Drittel der 3. Liga wieder.