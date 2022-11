Enttäuschung beim Comeback: Nadal in Paris schon raus

Fortsetzung beim ATP Masters von Paris: Am Nachmittag siegte der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz gegen Yoshihito Nishioka, vorher setzte sich schon Stefanos Tsitsipas durch. Am Abend verlor Rafael Nadal direkt bei seinem ersten Auftritt.

In Paris bereits ausgeschieden: Rafael Nadal. Getty Images

Rafael Nadal hat bei seinem Comeback nach zweimonatiger Pause eine Niederlage kassiert. Der spanische Grand-Slam-Rekordsieger verlor zum Auftakt des ATP-Turniers in Paris gegen den US-Amerikaner Tommy Paul 6:3, 6:7 (4:7), 1:6. Für Nadal war es das erste Match seit Anfang September, als er bei den US Open im Achtelfinale an Frances Tiafoe gescheitert war.

Gegen Paul erwischte Nadal einen guten Start, nach dem verlorenen zweiten Satz leistete sich der Spanier im entscheidenden Durchgang aber zu viele Fehler. Er gab gleich dreimal seinen Aufschlag ab, Paul dagegen nutzte seinen ersten Matchball zur Entscheidung.

Besser lief es zuvor für Nadal Landsamm Carlos Alcaraz. Der Weltranglisten-Erste gewann gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit 6:4 und 6:4. Ebenfalls in der nächsten Runde steht Stefanos Tsitsipas. Der Grieche gewann ebenfalls glatt gegen den Briten Daniel Evens mit 6:3 und 6:4.