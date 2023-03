Enttäuschung bei schwierigen Bedingungen: Deutsche Snowboarder "nicht zufrieden" mit der WM

Die deutschen Snowboarder haben bei der Weltmeisterschaft in Georgien ein enttäuschendes Ergebnis eingefahren. Dementsprechend ernüchternd fällt das Fazit von Sportdirektor Andreas Scheid aus.

Auch Medaillenhoffnung Ramona Hofmeister konnte bei der Weltmeisterschaft in Georgien nicht überzeugen. IMAGO/GEPA pictures

Hinter den deutschen Snowboardern liegt eine enttäuschende Weltmeisterschaft in Bakuriani, Georgien. In 14 Entscheidungen sprang für Team Germany nur eine einzige Medaille heraus. Martin Nörl erreichte im Snowboardcross den zweiten Platz und sicherte sich Silber. Die Kolleginnen und Kollegen gingen leer aus

Dementsprechend ernüchternd fiel auch das Fazit von Sportdirektor Andreas Scheid nach dem Wettbewerb aus. "Alles in allem ist die Weltmeisterschaft nicht zufriedenstellend verlaufen - neben den externen Faktoren wie den Bedingungen und Wetter, können wir mit den Ergebnissen des Race-Teams nicht zufrieden sein."

Junge Snowboarder machen Hoffnung

Besonders die heftigen Windböen haben den deutschen Snowboardern in Georgien zugesetzt. "Daran müssen wir arbeiten", erkannte auch Scheid. "Ebenso gilt es, die Trainingsstätte Freestyle in Deutschland weiter auszubauen, um den Anschluss an die Weltspitze zu festigen und die Verletzungshäufigkeit der Athleten und Athletinnen auf ein Minimum zu reduzieren."

Auch Medaillenhoffnung Ramona Hofmeister hatte mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen. Im Parallel-Slalom reichte es für sie nur zum vierten Platz. Im Anschluss echauffierte sie sich über die Streckenverhältnisse. "Dennoch bleibt sie bei regulären Bedingungen eine Erfolgsgarantin", betonte Scheid. Für positive Ergebnisse sorgten dagegen die jungen Snowboarder André Höflich, der sich Platz neun in der Halfpipe sicherte, und Annika Morgan, die Sechste im Big Air wurde. "Auf sie setzen wir auch in der Zukunft", kündigte der Sportdirektor an.