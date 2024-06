Enttäuschter SC Magdeburg: "Wir wollten sicher mehr"

Der SC Magdeburg musste sich in einem umkämpften und stets ausgeglichenen Halbfinale gegen Aalborg Håndbold mit 26:28 (11:11) geschlagen geben. Die Spieler des Deutschen Meisters zeigten sich nach der Partie enttäuscht, nur einer versuchte, positiv zu bleiben.

"Ich bin sehr enttäuscht und traurig, dass wir hier nicht besser waren. Sie haben das gut gespielt, weil sie einige der besten Entscheidungsspieler der Welt haben. Das ist einfach schwierig zu verteidigen", erklärte Magnus Saugstrup nach dem Spiel im Dazn-Interview. Entscheidend waren für ihn "Kleinigkeiten. So ist es immer, wenn die Spiele so eng sind wie jetzt. Heute hat es nicht geklappt für uns."

"Wir wollten sicher mehr an diesem Wochenende, aber wir hatten in diesem Spiel nicht so ein richtiges Momentum", stimmte Gisli Kristjansson seinem Teamkollegen bei. "Wir waren nicht effektiv genug, hatten zudem Probleme in der Abwehr. Es war ein schwieriges Match, aber Aalborg ist auch eine sehr starke Mannschaft", so Omar Ingi Magnusson, mit zehn Toren bester Magdeburger Torschütze, gegenüber dem SID.

Auch Sergey Hernandez bilanzierte gegenüber handball-world: "Das war scheiße, aber es war ein hartes Spiel. Ein sehr körperbetontes Spiel." Ausschlaggebend waren für den Torhüter "viele Dinge. Es gibt eine Menge kleiner Details, die sie (Aalborg, Anm. d. Red.) besser gemacht haben.”

Dennoch wollte der Spanier nicht vollständig enttäuscht sein und versuchte etwas Positives mitzunehmen: "Wir haben es geschafft, drei Titel in der Saison zu gewinnen und das dürfen wir nicht vergessen. Auch hierher zu kommen ist nicht einfach. Es war ein langer Weg und wir haben es geschafft, ins Final4 zu kommen. Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team."

