"Enttäuschter" Hofmann schickt direkt die Bewerbung los

Jonas Hofmann war beim 2:2 gegen Werder Bremen die zentrale Figur im Offensivspiel der Gladbacher Borussia. Der 30-Jährige zeigte eine starke Reaktion auf die Nicht-Berücksichtigung für die anstehenden Länderspiele.

Wann immer es gefährlich wurde, hatte Jonas Hofmann seine Füße im Spiel. Nahezu jede vielversprechende Angriffsaktion der Fohlenelf am Freitagabend lief über den Offensivmann, der zudem einmal in höchster Not im eigenen Strafraum gegen Niclas Füllkrug rettete. Am Ende der arbeitsreichen 90 Minuten spuckte die Statistik eine beeindruckende Zahl aus: Insgesamt zehn (!) der insgesamt 21 Torschüsse seiner Mannschaft bereitete Hofmann vor, ein Top-Wert. Der Assist zum 1:0 durch Marcus Thuram ging auf sein Konto. Und selbst kam er auch noch gefährlich zum Abschluss, etwa in der 55. Spielminute, als er nach einer Hereingabe von Joe Scally den Ball aber nicht richtig traf und dann, beim zweiten Schussversuch, Mitchell Weiser kurz vor der Torlinie klären konnte. "Gefühlt", sagte Hofmann, "hat bei mir nur noch das Tor gefehlt."

Das muss man natürlich akzeptieren, aber da ist man erst einmal enttäuscht. Jonas Hofmann zu seiner Nichtberücksichtigung

Auch so war der Auftritt gegen Bremen aber beste Eigenwerbung, speziell mit Blick auf Hofmanns Nationalmannschaftambitionen. Am Freitag fehlte der Name Hofmann, als Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele gegen Peru und Belgien bekannt gab. Eine Enttäuschung für den WM-Fahrer. "Hansi Flick hat mich angerufen und es mir erklärt. Er möchte den Etablierten eine Pause gönnen und im März anderen eine Chance geben", erklärte Gladbachs Top-Scorer (acht Tore, zehn Assists). "Das muss man natürlich akzeptieren, aber da ist man erst einmal enttäuscht. Für mich war es von Anfang an immer das Größte, für Deutschland aufzulaufen. Ich hoffe, das spürt man auch."

Farke voll des Lobes

Sein Vereinstrainer jedenfalls ist überzeugt, dass Hofmann die Tür zur DFB-Auswahl weiter offensteht. "Ich bin mir sicher, dass er, wenn er so weitermacht, noch eine richtig gute Zukunft in der Nationalmannschaft hat", sagte Daniel Farke nach dem Bremen-Spiel. Und schickte noch ein dickes Lob an seinen wichtigsten Offensivspieler hinterher: "Die Leistung von Jonas war richtig gut. Er hat viel für die Mannschaft gearbeitet, viel kreiert und auch das erste Tor super vorbereitet."