Enttäuschter Embiid: "Es wird mehr brauchen als nur uns beide"

Der MVP ist raus, die Philadelphia 76ers sind in der Sommerpause. Joel Embiid fand nach Spiel 7 in Boston klare Worte.

Bis zum siebten Spiel war diese Serie spannend. Doch das entscheidende Duell zwischen Boston und Philadelphia geriet am Ende zu einer Machtdemonstration der Celtics, die nun in den Conference Finals im Osten auf Überraschungsgast Miami treffen.

Zurück blieben enttäuschte Sixers. Die Mannschaft um Liga-MVP Joel Embiid und Stratege James Harden hatte im sechsten Spiel vor heimischem Publikum einen Matchball vergeben. Im TD Garden von Boston geriet "Philly" nach gutem Beginn zusehends unter die Räder und konnte beim 88:112 (52:55) vor allem Jayson Tatum (51 Punkte, Allzeit-Rekord in einem siebten Spiel) nicht aufhalten.

Während die Celtics wie auch die Los Angeles Lakers (Finalserie im Westen gegen Denver) ihre Chance auf den 18. NBA-Titel wahrten und die Party erleichtert starten konnten (Tatum: "Unsere Saison hatte nach Spiel sechs vorbei sein können"), fanden die Gäste angesichts der großen Ernüchterung deutliche Worte. Embiid, der am Sonntag nur selten seine Klasse zeigen konnte (15 Punkte), bilanzierte und stellte seinen Backcourt-Kollegen Harden (neun Zähler) gleich mit in den Fokus: "Wir haben einen unerledigten Job", so der Star-Center. "Ich glaube, er und ich haben noch immer eine Chance zu gewinnen. Aber es wird mehr brauchen als nur uns beide."

Rivers will bleiben - was macht Harden?

Ein Hinweis in Richtung der Teamkollegen und wohl auch in Richtung Kaderzusammenstellung. Nach dem dritten Aus in Serie in den Conference-Semifinals sagte Head Coach Doc Rivers unmittelbar nach dem Scheitern, dass er im Job bleiben wolle. "Ja, ich glaube, ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier." Immerhin hatte "Philly" in der Regular Season unter Rivers mit 54 Siegen einen Bestwert seit der Allen-Iverson-Ära zu Beginn des Jahrtausends aufgestellt.

Bei Harden ist die Sache unklar. "The Beard" gab kein Statement ab, ob er weiter für die Sixers spielen wird - oder im Sommer als Free Agent auf den Markt kommt.