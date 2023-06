Enttäuschter Alcaraz: "Ich hatte am ganzen Körper Krämpfe"

Das mit Spannung erwartete Halbfinale gegen Novak Djokovic verlief für Carlos Alcaraz enttäuschend, ja sogar bizarr. Den jungen Spanier plagten Krämpfe in Armen und Beinen.

3:6, 7:5, 1:6 und 1:6. Das nackte Ergebnis des ersten Halbfinals am Freitag in Paris zwischen Youngster Alcaraz und Altmeister Djokovic vermag nicht in aller Gänze auszudrücken, was sich auf dem Court Philippe Chatrie zuvor abgespielt hatte.

Über zwei Sätze hatten die Fans das erwartet spannende Generationenduell gesehen. Doch dann spielte der Körper des 20-jährigen Spaniers urplötzlich nicht mehr mit.

"Am Ende des zweiten und zu Anfang des dritten Durchgangs Krämpfe zu haben, ist wirklich enttäuschend", sagte Alcaraz hernach und gab zu, sehr nervös und unter großer Anspannung in dieses Spiel gegangen zu sein. "Ich hatte am ganzen Körper Krämpfe. Nicht nur überall an den Beinen, sondern auch an den Armen", präzisierte der Südspanier und schickte vielsagend hinterher: "Ich werde daraus lernen."

Ein fataler schneller Schritt

Alcaraz hatte nach einem schnellen Schritt zu Beginn des dritten Satzes große Wadenprobleme und wirkte anschließend völlig gehemmt. Der Spanier ließ sich mehrfach durch einen Physiotherapeuten behandeln, doch konnte in der restlichen Partie keinen Sprint mehr ansetzen.

"Das war Pech für Carlos. Das Letzte, was du haben willst, sind Krämpfe in so einer Phase. Ich fühle mit ihm", spendete der 16 Jahre ältere Djokovic Trost - inklusive Experten-Prognose: "Er wird das Turnier mehrere Male gewinnen, da bin ich sehr sicher."

Im Endspiel 2023 steht Alcaraz am Sonntag (15 Uhr/Eurosport) aber nicht. Da wird sich der "Djoker" mit Zverev-Bezwinger Casper Ruud aus Norwegen messen, der am Freitagabend Olympiasieger Alexander Zverev glatt in drei Durchgängen schlug. Ein Sieg noch, und Djokovic wäre nicht nur erneuter Weltranglistenerster, sondern mit 23 Erfolgen auch alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger vor dem verletzt fehlenden Rafael Nadal. 2016 und 2021 hat der Serbe in Roland-Garros bereits triumphiert.