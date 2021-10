Enttäuschende TV-Quote beim Nations-League-Finale

Rund 3,25 Millionen Menschen sahen das Finale der Nations League zwischen Frankreich und Spanien am Sonntag in der ARD. Ein Marktanteil von 11,8 Prozent, der ungefähr der Hälfte des sonst ausgestrahlten "Tatort" entspricht.

Sonntagabend um 20.45 war es soweit: Frankreich und Spanien bestritten das zweite Finale des jungen Nations-League-Wettbewerbs. Auf dem Papier eine attraktive Paarung, die besonders im zweiten Durchgang tatsächlich hochklassige sportliche Unterhaltung mit besserem Ausgang für die Grande Nation bot. Das Interesse der Zuschauer vor den Fernsehgeräten hielt sich dennoch sehr in Grenzen. Wie die ARD am Montag vermeldete, sahen sich nur rund 3,25 Millionen Menschen die Titelentscheidung an. Dies entspräche einem Marktanteil von rund 11,8 Prozent.

Ein enttäuschendes Ergebnis, generiert doch der "Tatort", den es sonst auf diesem Sendeplatz zu sehen gibt, in der Regel mehr als doppelt so viele Zuschauer. Doch auch fußballintern handelt es sich nicht um beeindruckende Zahlen. So hatten sich noch im Sommer diesen Jahres 20,9 Millionen Menschen das Finale der Europameisterschaft zwischen Italien und England angesehen. An mangelnder deutscher Beteiligung kann das Desinteresse der Zuschauer also nicht festgemacht werden.