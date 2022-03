Enttäuschende Bilanz: YB trennt sich von Wagner

David Wagner und die Young Boys aus Bern gehen getrennte Wege. Der ehemalige Bundesliga-Trainer wurde am Montag, zwei Tage nach dem 2:2 gegen Luzern, freigestellt.

Wagner hatte den Schweizer Hauptstadtklub im Juli 2021 von Gerardo Seoane (jetzt Bayer Leverkusen) als amtierender Meister übernommen. Nach 25 Spieltagen rangieren die Young Boys allerdings auf einem enttäuschenden zweiten Platz mit 15 Punkten Rückstand auf den von André Breitenreiter trainierten FC Zürich.

Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sechs Spielen zog der Klub jetzt die Notbremse. Die Trennung sei das Ergebnis einer ausführlichen Analyse, heißt es seitens des 15-maligen Meisters, doch auch Wagner sei nach einem gemeinsamen Gespräch der Ansicht, "dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Nach den letzten Spielen haben wir den Glauben daran verloren, dass uns die Kehrtwende in dieser Konstellation gelingen würde", sagte Sportchef Christoph Spycher.

Es ist ganz sicher nicht so, dass der Cheftrainer der Alleinschuldige ist. Sportchef Christoph Spycher über David Wagner

Die Zusammenarbeit mit Wagner war laut Spycher "sehr offen, professionell und menschlich herausragend", weswegen der Ex-Profi betont: "Es ist ganz sicher nicht so, dass der Cheftrainer der Alleinschuldige ist, dass wir im sportlichen Bereich unseren Zielen hinterherhinken. Bei YB wird es immer so sein, dass wir als Gruppe funktionieren wollen und da müssen alle Beteiligten ihre Verantwortung wahrnehmen."

Nicht nur in der Liga, auch im Pokal enttäuschte Bern und scheiterte im Achtelfinale an Lugano. In der Champions League schieden die Young Boys in der Vorrunde aus und wurden in der Gruppe mit Manchester United, Villarreal und Bergamo Vierter - trotz eines überraschenden Auftaktsiegs gegen die Red Devils.

"Es ist natürlich nicht das, was ich mir erwünscht habe. Aber ich habe Verständnis dafür, dass die sportliche Führung der Mannschaft neue Impulse verleihen will", sagte Wagner selbst. "Leider sind die Resultate und die Leistungen in der Meisterschaft nicht so ausgefallen, dass wir unsere eigenen Ansprüche erfüllt hätten." Mit Wagner geht auch Co-Trainer Christoph Bühler, der dem 50-Jährigen schon bei Borussia Dortmund II, in Huddersfield und auf Schalke attestierte hatte.

Das Training der Young Boys übernimmt derweil Matteo Vanetta. Der gebürtige Tessiner ist seit Februar 2018 in verschiedenen Funktionen bei den Bernern tätig und gehörte zuletzt ebenfalls zum Trainerstab.