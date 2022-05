"Entsprechendes Profil": RWK präsentiert Reck als neuen Trainer

Der FC Rot-Weiss Koblenz stellt nach "intensiver und zielgerichteter Suche" mit Oliver Reck den Nachfolger von Heiner Backhaus auf der Trainerbank vor.

"Wir sind davon überzeugt, dass das Profil von Oliver Reck unseren Vorstellungen entspricht. Er kennt die Regionalliga von seinen vergangenen Stationen und verfügt über ein gutes Netzwerk an Kontakten", heißt es in einer Pressemitteilung des Klubs.

In seiner bisherigen Trainerkarriere war Reck als Torwarttrainer beim FC Schalke 04, dem MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf aktiv. Beim MSV und in Düsseldorf war der Europameister von 1996 ebenfalls als Chefcoach angestellt. In der gleichen Position war Reck in der Regionalliga Südwest bei Kickers Offenbach und in der Nord-Staffel beim SSV Jeddeloh II verantwortlich.

In Koblenz hat Reck einen Einjahresvertrag mit der vereinsseitigen Option auf eine Verlängerung für eine zweite Spielzeit unterschrieben. Eine Woche zuvor war bekanntgeworden, dass Backhaus Koblenz in Richtung Sportfreunde Lotte verlässt. Der bisherige Co-Trainer Manuel Moral bleibt dem RWK erhalten und wird Reck unterstützen.