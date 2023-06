Entsetzen und Kritik: Überraschende Fusion der PGA Tour und LIV sorgt für Wirbel

Die Meldung am späten Dienstagabend kam völlig überraschend - selbst für die größten Namen in der Golfwelt. Die PGA Tour, die DP World Tour und die LIV Golf League, die seit über einem Jahr bitterlich zerstritten waren, machen künftig gemeinsame Sachen. Das sorgte bei einigen Spielern für Entsetzen.

"No f***ing way." Mit diesen zensierten, aber doch mehr als deutlichen Worten zitierte ESPN am Dienstagabend einen anonymen Spieler auf der PGA Tour, als dieser mit den Neuigkeiten konfrontiert wurde. Es fasste ganz gut zusammen, was ein Großteil der Golfwelt in diesen Momenten gedacht haben dürfte.

Der Grund: Der Streit der großen Golf-Organisationen PGA Tour und DP World Tour mit der bislang verfeindeten, aus Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour ist überraschend beigelegt. Die Parteien gaben in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt, eine "bahnbrechende Vereinbarung zur Vereinheitlichung des Golfsports" getroffen zu haben und zukünftig zusammenzuarbeiten. Demnach ist nun auch der saudi-arabische Staatsfond (PIF), der bisher an der LIV Tour beteiligt war, Teilhaber einer neuen gemeinsamen Organisation.

"Nach zwei Jahren voller Störungen und Ablenkungen ist dies ein historischer Tag für das Spiel, das wir alle kennen und lieben", sagte PGA-Commissioner Jay Monahan, der Geschäftsführer des neuen Handelsunternehmens wird. Den Posten des Vorsitzenden bekommt PIF-Chef Yasir Al-Rumayyan.

Auch Kaymer war auf die umstrittene LIV Tour gewechselt

Die spektakuläre Wende kommt unerwartet. Seit ihrem Start im Vorjahr hatte die vom früheren Profi Greg Norman (Australien) organisierte und mit Milliarden aus dem saudischen Staatsfonds finanzierte Einladungstour die Golfwelt gespalten. Für die Gewinner gab es im ersten Jahr Preisgelder von insgesamt 255 Millionen Dollar, namhafte Profis wie US-Star Phil Mickelson konnten zum Unmut der Profi-Vereinigung PGA der Verlockung nicht widerstehen. Auch Martin Kaymer wechselte.

Im Anschluss schloss die PGA Tour Profis aus, die an der LIV Tour teilnahmen. Die Konkurrenzsituation führte zu einer Reihe von Klagen und Spannungen zwischen Spielern wie den Major-Gewinnern Mickelson oder Brooks Koepka und Spielern wie Rory McIlroy oder Tiger Woods, die der PGA Tour treu blieben.

Bei einigen von ihnen ist das Entsetzen nun groß. Selbst Top-Spieler wie Woods oder McIlroy wurden von der Meldung überrascht, Informationen über die Fusion kamen im Vorfeld bei den Spielern nicht an. McIlroy und Woods, bis zuletzt die beiden prominentesten Verteidiger der alten Golf-Welt und der PGA Tour, äußerten sich am Dienstag zwar zunächst nicht - andere dagegen hielten sich mit ihrem Frust und Ärger nicht groß zurück.

Spieler äußern Entsetzen und harsche Kritik

PGA-Chef Monahan musste sich in einem Meeting mit Spielern am Rande der Canadian Open in Toronto als Heuchler beschimpfen lassen, wie US-Medien unter Berufung auf Teilnehmer berichteten. Die Stimmung wurde unter anderem als "hitzig" beschrieben, manche Spieler sollen eine Ablösung Monahans als PGA-Boss gefordert haben.

Ich fühle mich betrogen und werde (...) für eine sehr lange Zeit nicht in der Lage sein, irgendjemandem auf der Unternehmensseite der PGA zu vertrauen. Golf-Profi Wesley Bryan

"Ich fühle mich betrogen und werde (...) für eine sehr lange Zeit nicht in der Lage sein, irgendjemandem auf der Unternehmensseite der PGA zu vertrauen", twitterte Wesley Bryan. Byeong Hun An schrieb: "Ich vermute, die LIV-Teams hatten Schwierigkeiten, Sponsoren zu finden, und die PGA Tour konnte das Geld nicht ablehnen. Win-Win für die beiden Touren, aber es ist eine große Niederlage für alle, die die Tour in den vergangenen zwei Jahren verteidigt haben."

Auch außerhalb der Sport-Welt hagelte es Kritik. Der Zusammenschluss "9/11 Families United", eine Vereinigung von Familien mit Opfern und Überlebenden des Terroranschlags vom 11. September 2001, verurteilte in einer Stellungnahme die "Heuchelei und Gier" der PGA-Führung, die, so die Chefin der Organisation, Terry Strada, zum "saudischen Handlanger" geworden sei: "Saudische Agenten spielten eine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September und finanzieren jetzt den gesamten professionellen Golfsport."

Monahan kündigt "neue Ära im globalen Golfsport" an

Mit der Einigung, in Zukunft zusammenzuarbeiten, erfolgte gleichzeitig die einvernehmliche Beendigung aller anhängigen Rechtsstreitigkeiten zwischen den beteiligten Parteien. Zudem sollen für nach der Saison 2023 Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Spieler von der LIV Tour wieder zur PGA Tour oder zur DP World Tour zurückkehren können.

Ein "großartiger Tag" für LIV-Golfer Phil Mickelson. IMAGO/USA TODAY Network

Das Projekt LIV wurde seit Anbeginn wegen der von vielen Seiten angeprangerten Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien kritisiert. Natürlich ging es in der Diskussion auch um eine Menge Geld. Die PGA, vor der LIV-Gründung Marktführer, beschloss etwa als Reaktion auf die neue Konkurrenz weitreichende Reformen und zahlt unter anderem höhere Preisgelder.

Jetzt kommt alles in einen Topf. Es entstehe ein "gemeinsames, gewinnorientiertes Unternehmen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten von einem Modell profitieren, das maximale Spannung und Wettbewerb unter den besten Spielern des Spiels bietet", teilten die Golfserien mit. Und Monahan meinte: "Dies wird eine neue Ära im globalen Golfsport einleiten - zum Besseren." Auch das von der LIV Tour eingeführte Team-Format soll weiter gefördert werden.

Mickelson: "Heute ist ein großartiger Tag"

Zunächst war unklar, ob sich die Ankündigung auf die laufende LIV-Saison auswirken wird. Die nächste Veranstaltung findet am 30. Juni im spanischen Valderrama statt. "Heute ist ein großartiger Tag", twitterte "Rebell" Mickelson nach der Bekanntgabe. Das werden vor allem Menschenrechtler nicht so sehen.

Die Vormachtstellung im Golf ist für den Wüstenstaat das nächste wichtige Puzzleteil in einer lang angelegten Strategie, die Kritiker als "Sportswashing" bezeichnen. Die Ausrichtung und Finanzierung von großen Sportereignissen soll demnach über die grauenvolle Menschenrechtslage hinwegtäuschen. Die jüngsten Entwicklungen dürften diese Vorwürfe nicht entkräften.



Zumal die Übernahme des einstigen "Gentlemen's Game" den Durst kaum stillen dürfte. Auch im Fußball wird das strategische Interesse der Saudis immer deutlicher. Zahlreiche Vereine versuchen derzeit, mit PIF-Unterstützung Superstars ins Land zu holen. Nach Cristiano Ronaldo wechselt Karim Benzema in die Wüste, andere alternde Topspieler sollen ebenso folgen wie die WM-Ausrichtung 2030 - und Saudi-Arabiens Platz auf der Weltbühne des Sports festigen.