Entscheidungen, Rekorde und ein Deutsch-Amerikaner: Elf Erkenntnisse aus Week 17

Mit Week 17 ist erst der vorletzte Spieltag dieser Regular Season abgehakt, denn erst seit dieser Spielzeit wird bis Week 18 gespielt. Entscheidungen sind aber trotzdem gefallen, andere Marken ebenso. Best of NFL 2021, Week 17 ...

1. Um einen Jahreswechsel dreht sich im American Football obligatorisch fast alles um die Frage: Play-off-Teilnahme oder Play-off-Absage? Letztere kassierten gleich einige Teams nach dieser Week 17, so schieden etwa die Denver Broncos, Cleveland Browns und Miami Dolphins trotz ihrer zwischenzeitlichen Serie von sieben Siegen am Stück vorzeitig in der AFC aus.

2. In der NFC erwischte es das Washington Football Team, die Atlanta Falcons und die Minnesota Vikings.

3. Apropos NFC: Dort fiel mit dem Erfolg der Green Bay Packers (37:10 gegen die Minnesota Vikings) die Entscheidung an der Spitze. Die Käsestädter werden als bestes Team der NFC in die Endrunde gehen, haben also in der 1. Runde ein Freilos und danach stets Heimrecht.

4. Geschichten abseits der Play-off-Thematik bot dieser Spieltag aber auch - angefangen bei den Bengals, die erst vergangene Woche ihren Top-Quarterback Joe Burrow für dessen Yard-Marke gefeiert hatten. Dieses Mal war dessen Top-Anspielstation Ja'Marr Chase an der Reihe. Und wie: Der 21-jährige Receiver tütete beim turbulenten 34:31 gegen die Kansas City Chiefs phänomenale 266 Receiving Yards mit gerade einmal elf Catches ein - darunter auch noch drei Touchdowns.

5. Zwei Rekorde erreichte Chase damit ebenfalls und verhalf seinem Team damit zum Ende einer langen Warterei: Noch nie zuvor hatte ein Spieler der Bengals mehr Yards in einer Partie erreicht, nie zuvor hatte ein NFL-Neuling mehr Yards in einem Match verbucht - und erstmals seit 2015 gewann Cincy wieder die stets schwierige AFC North (Ravens, Steelers, Browns).

6. In der AFC feierten auch zwei Teams aus der East-Division ihre eingesackten Play-off-Tickets: die Patriots um den Stuttgarter Jakob Johnson und die Bills. Letztere feierten zudem auch wieder ihren Top-Quarterback Josh Allen, der nun zum ersten Spielmacher der NFL-Geschichte aufstieg, der es in seinen ersten vier NFL-Jahren auf mindestens als 100 Passing und mindestens 30 Rushing Touchdowns bringt.

7. In Sachen Touchdowns stellte auch Tom Brady wieder eine Marke auf: Der inzwischen 44-Jährige verbesserte sein Saisonkonto mit dem 28:24-Comeback-Sieg bei den New York Jets auf nunmehr 40 Touchdowns. In seinen NFL-Jahren zwischen seinem 23. und 42. Lebensjahr hatte er im Dress der New England Patriots nur eine Spielzeit mit mindestens 40 gehabt, in den beiden Jahren mit den Buccaneers waren es jeweils 40 - bei nun sogar noch einem ausstehenden Spiel in Week 18.

8. Spielmacher Justin Herbert bringt es derweil auf 35 Touchdown-Pässe bislang - was jetzt schon mehr ist als jeder andere Quarterback in der Franchise-Geschichte der Los Angeles Chargers (seit 1960).

9. Mit seinem skurrilen und halbnackten Abgang mitten im Spiel der Tampa Bay Buccaneers hat "Enfant Terrible" Antonio Brown auch etliche Boni verstreichen lassen. Er hätte mit noch acht weiteren Catches 333.333 US-Dollar bekommen, mit 55 Receiving Yards nochmals 333.333 US-Dollar und mit nur noch einem Touchdown ebenfalls 333.333 US-Dollar. Damit wird es nun nichts mehr.

10. Die New York Giants haben ihr Spiel bei den Chicago Bears (3:29) zusammengerechnet mit minus zehn Passing Yards abgeschlossen.

11. Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown ist einer der großen Lichtblicke dieser insgesamt enttäuschenden Saison der Detroit Lions. Beim punktereichen 29:51 bei den Seattle Seahawks nun erreichte der 22-jährige Wide Receiver und NFL-Rookie erstmals zwei Touchdowns in einem Spiel und kommt damit insgesamt bereits auf fünf Total Touchdowns neben 803 Receiving Yards - ganz tolle Werte.

Zum Thema: NFL-Play-offs: Dolphins marschieren - Titans überholen Chiefs, Packers Erster in der NFC