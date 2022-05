Entscheidung vor der Relegation: Bünning wechselt zum FCK

Abwehrspieler Lars Bünning wechselt vom SV Meppen zum 1. FC Kaiserslautern - für den er auch in der 3. Liga gespielt hätte.

"Ich habe mich bewusst schon vor der Relegation für den FCK entschieden, da dieser Klub für mich der einzige gewesen wäre, bei dem ich auch nochmal 3. Liga gespielt hätte", erklärte Bünning am Montag. Da sich der FCK in der Relegation aber gegen Dynamo Dresden durchgesetzt hat, wird der 24-jährige Linksfuß in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auflaufen.

"Der FCK hat eine ganz besondere Strahlkraft, ein tolles Stadion und unvergleichbare Fans. Es ist für mich eine große Ehre, für diesen Klub spielen zu dürfen und ich freue mich auf die Herausforderungen, die in der 2. Liga auf uns warten", unterstrich Bünning, der u.a. im HSV-NLZ ausgebildet wurde, sein Profidebüt beim SV Werder Bremen in der 3. Liga gab und ein Jahr für Borussia Dortmund II spielte.

Dass der gebürtige Hamburger den SV Meppen verlassen würde, stand schon länger fest. Da sein Vertrag ausläuft, wechselt er ablösefrei in die Pfalz - und ist der erste Neuzugang der Roten Teufel für die Saison 2022/23. Zur Vertragslaufzeit machte der FCK keine Angabe.

"Wir freuen uns, dass wir mit Lars Bünning einen jungen, gut ausgebildeten Innenverteidiger verpflichten konnten, der zudem vielseitig einsetzbar ist und die richtige Mentalität für den Betzenberg mitbringt. Dass er sich schon vor Ende der Saison für uns entschieden hat, zeigt uns, dass er sich voll und ganz mit der Aufgabe hier identifiziert", so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Aktuelle Transfer-News