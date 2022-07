Entscheidung vertagt: Hanfmann und Misolic können Tie-Break im Dritten nicht ausspielen

Yannick Hanfmann und das österreichische Talent Filip Misolic befanden sich in Kitzbühel schon im Tie-Break des dritten Satzes - und durften diesen dann nicht ausspielen. Die Entscheidung wurde auf Samstag vertag, der Tie-Break wird dann unmittelbar vor dem Finale ausgespielt werden.

Diesen Freitag dürfte Filip Misolic so schnell nicht vergessen. Nachdem der 20-jährige Österreicher am Vormittag gegen den serbischen Favoriten Dusan Lajovic mit 2:6,3:5 zurückgelegen und dann dank einer famosen Aufholjagd mit 2:6, 7:6(5), 6:3 doch noch das Halbfinale buchte, erwartete ihn in diesem gegen Hanfmann die nächste Achterbahnfahrt der Gefühle.

Misolic, der in Kitzbühel sein Debüt auf der ATP-Tour gibt, erwischte gegen Hanfmann einen Sahnestart und gewann Satz eins am Ende relativ locker mit 6:2. Doch der Deutsche bewies abermals seine Comeback-Qualitäten und zahlte es seinem österreichischen Kontrahenten in Satz zwei mit gleicher Münze zurück - 6:2 gewann Hanfmann den Durchgang und erzwang so den entscheidenden Dritten, in dem er rasch gegen einen physisch abbauenden Misolic 4:1 führte, dann aber ins Straucheln geriet.

Déjà-vu für Hanfmann

Der Österreicher bäumte sich noch einmal auf, kam zurück und erzwang den Tie-Break. Dieser durfte dann nicht zu Ende gespielt werden, da es auf einmal regnete. Ein Déjà-vu für Hanfmann, der auch schon im Viertelfinale gegen Thiem kurz vor Matchende eine Regenpause hatte einlegen müssen.

Diesmal gab es aber einen Unterschied: Konnte der Deutsche am Donnerstag das Weiterkommen noch am selben Abend klarmachen, so war das diesmal nicht der Fall. Die Pause wurde länger und länger, der Regen hörte nicht auf. Am Ende blieb den Organisatoren nichts anderes übrig, als das Match auf den Samstag zu vertagen.

Ab 13.30 Uhr werden Hanfmann und Misolic den zweiten Finalisten ausspielen, ehe der Gewinner unmittelbar danach das Endspiel gegen Roberto Bautista Agut bestreiten wird. Der Spanier hatte zuvor seinen Landsmann Albert Ramos 6:3, 7:6 bezwungen.