Entscheidung über Mbambas Zukunft ist gefallen

Das Niveau im Kader von Bayer 04 ist gerade in der vergangenen Saison rasant angestiegen. Für Talente wie Noah Mbamba erschwert der sportliche Erfolg des Doublegewinners die persönliche Entwicklung. Die Konsequenz für den belgischen U-21-Nationalspieler ist beschlossene Sache.

Vor eineinhalb Jahren verpflichtet Bayer 04 den heute 19-jährigen Noah Mbamba vom Club Brügge kurz nach dessen 18. Geburtstag. Der defensive Mittelfeldspieler, der im März sein Debüt in Belgiens U-21-Nationalmannschaft feierte, galt und gilt als großes Talent.

Doch bei Bayer 04 kam der hoch gewachsene Athlet in der Doublesaison nur selten zum Zuge: Drei Kurzeinsätze in der Bundesliga über insgesamt nur 16 Minuten, aber einer Torvorlage beim 5:1 gegen Darmstadt, eine Einwechslung im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Regionalligisten Teutonia Ottensen (15 Minuten) sowie zwei in der Europa League in den letzten beiden Gruppenspielen bei BK Häcken und gegen Molde FK (zusammen 77 Minuten), als Bayer die K.-o.-Phase bereits erreicht hatte.

Insgesamt kam der Sechser, den Xabi Alonso aber gerne auch etwas offensiver einsetzte, also nur auf insgesamt 108 Einsatzminuten. In diesem Kalenderjahr verringerte sich die Dauer seiner Spielpraxis gar nur noch auf eine einzige Minute (beim 2:0 in Darmstadt). In der Europa League war Mbamba von Bayer 04 für die K.-o.-Phase für 2024 nicht mehr gemeldet worden, weil Bayer einen Platz für Winter-Zugang und Mittelstürmer Borja Iglesias benötigte.

Kurz und knapp: Mbamba, der in diesem Kalenderjahr sechs Mal in der U-19-Bundeslga kickte, bekommt in Leverkusen bei den Profis zu wenig Spielzeit. Und die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Aleix Garcia (26, FC Girona) als vierten gestandenen Sechser lässt seine Chancen weiter sinken.

"Bei Noah ist die Richtung klar, dass wir ihn ausleihen müssen"

Die Konsequenz ist logisch. "Bei Noah ist die Richtung klar, dass wir ihn ausleihen müssen. Er braucht mehr Einsatzzeit", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes. Ein Klub in der belgischen oder niederländischen 1. Liga oder ein Zweitligist in Deutschland dürfte für Mbamba die nächste Station in seiner Karriere darstellen.