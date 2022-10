Entscheidung über Franke-Ersatz: "Irgendwo auf der Baustelle in Pforzheim"

Am frühen Samstagnachmittag empfängt der Karlsruher SC den SV Darmstadt 98. Beide Teams sind in einer guten bis sehr guten Form. Bleibt abzuwarten, wer sich am Ende durchsetzen kann.

Die Heimbilanz des KSC in dieser Saison lässt sich durchaus sehen. Vor dem Heimspiel am frühen Samstagnachmittag gegen den SV Darmstadt 98 (13 Uhr, LIVE! bei kicker) steht man mit zehn Punkten aus fünf Heimauftritten in der Heimtabelle auf Platz fünf. Nachdem die Elf von Christian Eichner am zweiten Spieltag 2:3 zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg verloren hatte, stabilisierte sie sich in den vergangenen Heimauftritten mit dem vorläufigen Höhepunkt beim 3:0 Heimerfolg über den 1. FC Nürnberg.

Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Form

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge steht der KSC mit 17 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit dem SV Darmstadt 98 kommt allerdings nicht irgendein Team in den "BBBank Wildpark": Die Lilien haben bei sieben Siegen und drei Unentschieden bisher nur eine Niederlage hinnehmen müssen (0:2 am ersten Spieltag gegen Regensburg) und stehen deswegen völlig zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz.

Was die personelle Frage beim KSC angeht, gilt es Marcel Franke in der Innenverteidigung zu ersetzen. Der 29-Jährige unterzog sich am Donnerstag einer Stammzellenspende, weswegen er Karlsruhe am Samstag fehlen wird.

KSC-Trainer Eichner äußerte sich im Rahmen der Spieltags-PK zu Franke: "Ich glaube wir sollten von der sportlichen Bewertung weggehen. Es ist eine großartige Aktion von dem Mensch Marcel Franke. Für uns war sofort klar, dass wir da dahinterstehen und das unterstützen."

Eichner wird einen Spieler enttäuschen

Auf die Frage, wie er den gebürtigen Dresdner ersetzt, lässt er wissen: "Es ist eine extrem schwere Entscheidung. Klar ist, dass ich einen Spieler am Samstag enttäuschen werde, aber das ist Teil meines Jobs und das gehört dazu. Wichtig ist, die Entscheidung gut zu kommunizieren." Die möglichen Kandidaten sind Christoph Kobald und Florian Ballas. Wo und wann er diese Entscheidung trifft: Das geschieht dann "irgendwo an der Baustelle in Pforzheim", wie der Übungsleiter scherzhaft sagt.

Über den kommenden Gegner aus Darmstadt verliert Eichner nur gute Worte: "Wenn ich auf Darmstadt blicke, sehe ich alle Zutaten, die eine Mannschaft benötigt, um in die erste Bundesliga aufzusteigen." Weiter lobt der 39-Jährige: "Darmstadt hat Erfahrung auf dem Platz, Körperlichkeit, Robustheit und eine große Spielintelligenz."

Neben Franke fehlt der Langzeitverletzte Sihlaroglu, außerdem ist der Einsatz von Phillip Heise aufgrund von muskulären Probleme fraglich.