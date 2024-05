Entscheidung steht: Dann wird der neue Trainer des VfL Potsdam verkündet

Nach dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga hört Bob Hanning im Sommer als Trainer des VfL Potsdam auf. Noch immer ist nicht klar, wer sein Nachfolger wird. Gegenüber handball-world verrät Hanning nun, dass der neue Coach schon zeitnah verkündet werden soll.

Den Aufstieg in die Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam am vergangenen Wochenende perfekt gemacht. Und nicht wenige dürften sich nun fragen: Wie geht es ab der kommenden Saison eigentlich beim VfL weiter? Denn einen neuen Trainer haben die Potsdamer bislang noch nicht präsentiert.

Kurz zur Einordnung: Aufstiegscoach Bob Hanning hatte schon vor Monaten angekündigt, dass für ihn im Sommer Schluss ist in Potsdam. Der 56-Jährige will sich künftig voll auf seinen Job als Geschäftsführer der Füchse Berlin konzentrieren.

Hanning kündigt "interessanten" Nachfolger an

Aus dem Auge verliert er die Potsdamer aber nicht. Hanning hat sich maßgeblich um seinen eigenen Nachfolger gekümmert. Nun verrät er, wann dieser vorgestellt werden soll.

"Wir werden vermutlich noch diese Woche eine sehr interessante Trainer-Verpflichtung bekanntgeben", kündigt Hanning gegenüber handball-world an. Wer es ist, will er nicht verraten. Nur so viel: "Er passt zu 100 Prozent zum Konzept des VfL Potsdam und der Füchse Berlin."

Beide Vereine kooperieren schon seit längerem. Mehrere Top-Talente aus der Füchse-Akademie sammelten in Potsdam ihre ersten Erfahrungen im Profibereich. Auch in der Bundesliga wollen die Potsdamer verstärkt auf junge Spieler setzen. Vermutlich wird also ein Coach präsentiert, der schon Erfahrung in der Arbeit mit Talenten hat.

Vier heiße Kandidaten als Hanning-Nachfolger

In diesem Zusammenhang hatte Hanning im Januar sogar angekündigt, in Potsdam eine Art "Team Deutschland" aufbauen zu wollen. Damals hatte Hanning auch angekündigt, einen Nachwuchstrainer vom Deutschen Handballbund (DHB) zum VfL holen zu wollen.

Als mögliche VfL-Trainer könnten damit beispielsweise der aktuelle U-19-Nationalcoach Emir Kurtagic oder U-21-Nationaltrainer Martin Heuberger in Frage kommen. Hanning nannte außerdem den aktuellen DHB-Jugendkoordinator Jochen Beppler als Kandidaten. Denkbar wäre auch der derzeit vereinslose Routinier Velimir Petkovic, mit dem Hanning bereits bei den Füchsen gearbeitet hatte.

Kurtagic, Heuberger, Beppler oder Petkovic? Noch diese Woche wird sich das Geheimnis wohl lüften.