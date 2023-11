Entscheidung nachts um halb vier - Siewert kann sich für Höheres empfehlen

Nur eine Trainingseinheit hat der neue Trainer Jan Siewert Zeit, um die Mannschaft von Mainz 05 auf die Partie gegen RB Leipzig vorzubereiten. Für den 41-Jährigen ist es das Spiel eins, um sich für ein längeres Engagement zu empfehlen.

Im Januar 2021 sprang Siewert als Interimstrainer ein, um das Team zum Jahresauftakt beim FC Bayern zu betreuen. In München führte Mainz zur Pause führte 2:0, am Ende hieß es 2:5. "Ich will auch diesmal in die Köpfe rein", sagt Siewert. Auf welchem Weg, will er am Freitagnachmittag herausfinden. Rund 24 Stunden vor der Partie gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) leitet er sein erstes Training beim Tabellenletzten.

Im Gegensatz zu Januar 2021, als Siewert nur einsprang, bevor Bo Svensson sein neues Amt antrat, hat der Fußballlehrer diesmal die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. "Wir haben noch mit keinem Trainer oder Berater gesprochen", bekräftigt Sportvorstand Christian Heidel, obwohl er von Svenssons Rücktrittsgedanken auch nur bedingt überrascht wurde.

"Alle hatten das Gefühl, dass etwas passieren muss"

Svensson hatte schon einmal von Rücktritt gesprochen und "nach dem 0:3 bei Hertha hatte ich wieder das Gefühl, dass Bo gehen möchte, zwei Minuten später kam die WhatsApp", sagt der Bundesligamanager. Diesmal versuchte die Klubführung nicht mehr, ihn zum Bleiben zu bewegen. Zusammen mit Sportdirektor Martin Schmidt und Svensson setzte sich Heidel im Hotel zusammen. "Alle hatten das Gefühl, dass etwas passieren muss." Nachts um halb vier ging das Trio auseinander. Zu welchen Bedingungen die Auflösung des 2024 auslaufenden Vertrags stattfinden wird, ist laut Heidel noch nicht besprochen.

Wir sind genauso schlecht, wie wir in der Tabelle stehen. Christian Heidel

Auf dem Rückflug von Berlin nach Frankfurt kontaktierte der Sportvorstand seinen U-23-Trainer und verabredete mit Siewert ein Treffen. Den Grund nannte er nicht. Zunächst sollten sich Svensson und sein Co-Trainer Babak Keyhanfar vom Profiteam verabschieden, was am Nachmittag in einem Kreis von knapp 45 Personen geschah. Alle, die mit dem Team arbeiten, wurden zusammengetrommelt, viele hätten bei der emotionalen Abschiedsrede von Svensson Tränen in den Augen gehabt.

Heidel: "Entwicklung wurde am Anfang nicht ernst genommen"

"Ich habe selten eine so niedergeschlagene Mannschaft erlebt wie in diesem Moment", berichtet Heidel, vermutlich sei einigen erst jetzt klar geworden, wie schlecht es um den Tabellenletzten steht. "Die Entwicklung wurde am Anfang nicht ganz ernst genommen", glaubt der Sportvorstand, "erst jetzt wird die Lage wirklich jedem bewusst." Heidel spricht von "Abstiegskampf pur" und sagt: "Wir sind genauso schlecht, wie wir in der Tabelle stehen."

"Jetzt gilt es, die Köpfe freizubekommen", betont Sievert, dem dazu wenig Zeit bleibt. Zudem muss er mit personellen Problemen kämpfen. Brajan Gruda, der in den vergangenen Wochen zu den Besseren gehörte, erlitt bei Hertha eine Wunde am Fuß und kletterte an Krücken aus dem Bus, als die Mannschaft wieder in Mainz war. "Das war der maximalen Schonung geschuldet", sagt der neue Trainer, der zudem um Stefan Bell bangt, der im Pokal wegen Achillessehnenproblemen fehlte.