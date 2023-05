Entscheidung mit Perspektive: Mintal übernimmt die SpVgg Bayreuth

Zwei Wochen nach dem Abstieg in die Regionalliga Bayern werden bei der SpVgg Bayreuth die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Marek Mintal werden die Oberfranken in die neue Saison gehen - und planen mit Weitsicht die Rückkehr in den Profifußball.

Marek Mintal, der in seiner aktiven Zeit auf 121 Bundesliga- (32 Tore) und 83 Zweitliga-Spiele (40 Tore) für den 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock zurückblicken kann und in der Bundesliga-Saison 2004/05 die kicker-Torjägerkanone abgeräumt hat, ist in Bayreuth als langfristige Lösung gedacht und übernimmt zur kommenden Saison.

Der Slowake folgt in Bayreuth auf Interimstrainer Julian Kolbeck, der das Team für die abschließenden drei Spieltage vor Saisonende von Thomas Kleine übernommen hatte, und soll die Oberfranken "auf Anhieb" in der kommenden Saison in der Spitzengruppe der Regionalliga Bayern etablieren. Spätestens in seiner zweiten Saison - 2024/25 - möchte man gemeinsam "die Rückkehr in die 3. Liga anpeilen", so Geschäftsführer Jörg Schmalfuß in einer Vereinsmitteilung.

"Mit Marek wollen wir einen Neuanfang mit einer klaren strategischen Ausrichtung", erklärt Schmalfuß die Entscheidung zugunsten des 45-Jährigen, "dessen Name nicht nur eine hohe Strahlkraft besitzt, sondern der auch als Trainer schon etliche Fußspuren hinterlassen hat".

Beim 1. FC Nürnberg, mit dem er 2007 als Spieler den DFB-Pokal gewann und über die Jahre unter dem Spitznamen "Phantom" zur Club-Legende aufgestiegen war, stand Mintal bereits als Cheftrainer der zweiten Mannschaft sowie als Co- und Interimstrainer der Profimannschaft an der Seitenlinie. Auch in seinem Heimatland, der Slowakei, war er bereits als Trainer der Nationalmannschaft tätig.

Gespräche mit Spielern stehen an

Die Strategie der Bayreuther sehe deshalb den Wiederaufstieg im Jahr 2025 vor, weil dann der Meister der Regionalliga Bayern nicht den Umweg über die Aufstiegsrelegation gehen muss, die Jahr für Jahr zwischen den Verbänden rotiert, sondern direkt aufsteigen kann - wie schon in der Aufstiegssaison 2021/22. Außerdem stehe das Thema Infrastruktur auf der Agenda. "Da haben wir jetzt zwei Jahre Zeit, Dinge weiter anzuschieben", so Schmalfuß.

Nun gelte es erst einmal, den Kader für die kommende Spielzeit zusammenzustellen. "Wir werden in dieser Woche noch einmal mit allen Spielern sprechen, um in diesem Bereich Gewissheit zu haben", erklärt Schmalfuß.