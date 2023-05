Entscheidung leicht gefallen: Onisiwo verlängert um zwei Jahre

Karim Onisiwo bleibt Mainz 05 erhalten. Der 31-Jährige hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Wie die Mainzer kurz vor dem Anpfiff des letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag bekanntgaben, hat Karim Onisiwo einen neuen Kontrakt bis 2026 unterzeichnet. "Die Geschichte von Karim Onisiwo bei Mainz 05 hat einst 2016 angefangen, als Christian Heidel und ich ihn aus Mattersburg an den Bruchweg geholt haben. Seither hat sich Karim zum Führungsspieler entwickelt, in der Startelf festgespielt und sich mit seiner Familie auch in dieser Stadt festgelebt", wird Sportdirektor Martin Schmidt in einer Mitteilung der Rheinhessen zitiert.

Onisiwo war im Januar 2016 vom SV Mattersburg zum 1. FSV Mainz 05 gekommen. Seitdem bestritt Nationalstürmer Österreichs 197 Pflichtspiele für die Rheinhessen, dabei gelangen ihm 33 Tore. In der laufenden Spielzeit absolvierte Onisiwo 29 Bundesliga-Partien (kicker-Note 3,34).

"Ich habe die Wertschätzung und das Vertrauen des Vereins immer gespürt, besonders in den letzten Jahren unter Bo Svensson, und bin gespannt darauf, wie diese tolle Entwicklung hier weitergeht", sagt Onisiwo, der gegen den VfB in der Startelf steht und die Kapitänsbinde trägt. "Entsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, mich auch die kommenden Jahre an Mainz 05 zu binden." Außerdem sei ihm die Region mit ihren Menschen sehr ans Herz gewachsen.

"Zwischen Karim und unserem Verein, aber auch der Region besteht eine tiefe Verbindung", sagt auch Schmidt. "Umso schöner, dass das Kapitel Mainz 05 für ihn noch längst nicht abgeschlossen ist und wir uns auf viele weitere Tore von Karim freuen dürfen."