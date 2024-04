Entscheidung in "2 bis 3 Wochen": Beendet Jogi Bitter im Sommer seine Karriere?

Johannes Bitter zählt zu den besten Torhütern der deutschen Handball-Historie. Der 41-Jährige wurde Champions-League-Sieger und Weltmeister, er gehört noch immer zu den Leistungsträgern des HSV Hamburg. Nun deutet er an, dass im Sommer Schluss sein könnte.

Geht im kommenden Sommer eine der größten Karrieren des deutschen Handballs zu Ende? Eigentlich hat Johannes "Jogi" Bitter beim HSV Hamburg noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Doch nun deutet der Weltmeister von 2007 an, dass in wenigen Wochen vielleicht schon Schluss sein könnte.

Er könne wohl "erst in zwei bis drei Wochen" beantworten, ob die Fans ihn auch in der kommenden Saison noch auf der Platte sehen würden, sagte der 41-Jährige in einem Interview des Hamburger Abendblatts.

Körperliche Probleme als Grund?

"Ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, dass ich von Saison zu Saison überlege, ob ich weitermache. Aktuell ist es aber noch nicht entschieden", sagte der Torhüter.

"Wenn man mich im Winter gefragt hätte, hätte ich vermutlich gesagt, dass nach dieser Saison Schluss ist. Momentan macht es aber wieder sehr viel Spaß, was die Entscheidung nicht einfacher macht", so Johannes Bitter.

Der langjährige Nationaltorwart hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Sein rechtes Knie sei "eigentlich nicht mehr für den Leistungssport geeignet", bekräftigte er nun im Hamburger Abendblatt. "Da ist fast kein Knorpel mehr vorhanden."

Erfolgsserie könnte zum Umdenken bewegen

Endgültig festlegen will er sich aber noch nicht, vor allem, weil ihm die aktuelle HSV-Erfolgsserie mit fünf Siegen nacheinander so viel Freude bereitet.

"So eine Phase wie jetzt ist nicht selbstverständlich, die muss man unbedingt genießen", sagte er. Vielleicht geht der Lauf sogar am Freitagabend weiter, wenn die Hamburger in eigener Halle den THW Kiel empfangen.

Vor einem Jahr erklärte Johannes Bitter, dass er auch nach dem Karriereende in Hamburg bleiben möchte - möglicherweise werde er bereits vor dem Vertragsende eine andere Funktion beim HSV übernehmen. Das könnte nun eventuell im Sommer ein Thema werden.

» zum Interview im Hamburger Abendblatt