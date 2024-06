Entscheidung gegen Göppingen: Gonsenheim will Historisches vollbringen

Am Dienstag fällt die Entscheidung, welcher Oberliga-Zweite in die Regionalliga Südwest aufsteigt. Die Ausgangslage ist klar: Der SV Gonsenheim braucht einen Sieg, andernfalls jubelt der Göppinger SV. Im Lager des SVG ist die Entschlossenheit groß.

Große Rechenspiele muss der SV Gonsenheim vor der letzten Partie der langen Saison 2023/24 nicht anstellen. Beim finalen Duell der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest (Dienstag, 19 Uhr) ist die Lage für den Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar so klar wie herausfordernd: Soll dem SVG der Aufstieg gelingen, muss er den 1. Göppinger SV bezwingen; ein Unentschieden oder gar eine Niederlage würde hingegen dem Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg den Weg nach oben ebnen.

Mit einem 2:1-Erfolg bei Türk Gücü Friedberg gelang der Elf von Anouar Ddaou am vergangenen Mittwoch ein gelungener Auftakt. Durch das Göppinger 2:0 gegen die Hessen hat diese aber eine um einen Treffer schlechtere Tordifferenz. Gonsenheims Trainer war am Samstag vor Ort. "Ich habe dort weniger wie ein Zuschauer mitgefiebert, sondern mehr auf technische und taktische Dinge geachtet", erklärt Ddaou. Sein Eindruck: "Das ist eine sehr robuste Mannschaft mit viel Erfahrung. Im Vergleich zu Friedberg kommt sie eher über die körperliche Komponente."

Die Stimmung in der Mannschaft ist locker, aber nicht zu locker. Gonsenheims Kapitän Khaled Abou Daya

Auf dem Papier sei die Konstellation zwar ein Nachteil, sie könne aber auch gewisse Kräfte freisetzen. "Man geht sowieso nicht in ein Spiel und sagt sich: Ich will unbedingt ein Unentschieden", betont Khaled Abou Daya. Gonsenheims Kapitän, der die Binde nach dem Abgang von Damir Bektasevic im Winter übernommen hat, ist optimistisch: "Die Stimmung in der Mannschaft ist locker, aber nicht zu locker. Das war schon vor dem ersten Spiel so." Insbesondere Abdellatif El Mahaoui (Abou Daya: "Ein super Stürmer mit viel Potenzial") wusste im Friedberger Burgfeldstadion mit zwei Toren zu überzeugen: Das erste erzielte der Offensivmann nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz, das zweite nach einer spektakulären Einzelaktion: Abou Daya hatte zuvor einen langen Ball von Keeper Paul Simon per Kopf verlängert. El Mahaoui dribbelte vom Flügel in die Mitte, ließ mehrere Gegner stehen und drosch den Ball mit links ins Tor.

Einen großen Anteil am Erfolg schreibt der SVG-Spielführer seinem Trainer zu: "Er hat eine gewisse Mentalität reingebracht und kombiniert kämpferische mit taktischen Elementen." Dass am Dienstag nicht in Gonsenheim gespielt wird, sondern in der Bezirkssportanlage Mombach, soll laut Ddaou kein Nachteil sein. Man sei mit dem Platz vertraut, habe dort trainiert und auch schon einige Partien absolviert. Im Fall des Aufstiegs würde der Verein aus dem Mainzer Stadtteil seine Heimspiele ebenfalls dort austragen. Schon am Dienstag hofft Abou Daya auf eine große Kulisse - in der Vergangenheit war die Zuschauer-Resonanz trotz der starken Serie gering.

Eine gehörige Portion Entschlossenheit ist in den Gesprächen mit Trainer und Kapitän dennoch zu spüren. Der Tenor: Man könne jetzt schon stolz auf die Saison sein und wolle nun auch noch den letzten Schritt machen. "Wir wollen unbedingt aufsteigen, wissen aber, dass es gegen Göppingen ein harter Fight wird", sagt Abou Daya, der schon als B-Jugendlicher das SVG-Trikot trug und später beim Lokalrivalen Schott Mainz Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte: "Der Aufstieg würde den Verein bundesweit bekannter machen. Er wäre etwas Historisches für Gonsenheim."