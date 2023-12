Entscheidung gefallen: Undav will für Deutschland spielen

Für den VfB Stuttgart läuft's, für Deniz Undav ebenso - nun machte der Stürmer klar, für welche Nationalmannschaft er spielen möchte. Und das ist die mit dem Adler auf der Brust.

In der Bundesliga liegt der VfB Stuttgart mit 30 Punkten auf Platz 3 und hat nur fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen. Im Pokal erreichten die Schwaben nun durch ein 2:0 gegen Borussia Dortmund als nur einer von drei Bundesligisten (Gladbach und Leverkusen) das Viertelfinale.

Ein Grund für den tollen Lauf der Stuttgarter ist auch Deniz Undav, der in der Bundesliga in zehn Spielen acht Tore sowie zwei Vorlagen markierte (kicker-Notenschnitt: 2,56) und auch im Pokal durchaus überzeugte. Wenig überraschend erscheint der 27-Jährige auch als veritabler Nationalspieler. Der in Varel geborene Undav kann für Deutschland und die Türkei spielen.

Aus seiner Präferenz machte er nun kein Geheimnis. "Einigkeit, Recht und Freiheit - das habe ich ihm gesagt", berichtete der 27-Jährige nach dem Achtelfinal-Erfolg des VfB schmunzelnd bei "Sky" über sein unlängst geführtes Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Ich möchte auf jeden Fall die Chance ergreifen, für Deutschland zu spielen. Deniz Undav

"Ich habe ja beide Optionen", sagte Undav, "aber ich habe ihm gesagt, dass ich auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland zu spielen - wenn ich sie bekomme." Ob er diese erhalten wird, weiß nur Nagelsmann. Der Bundestrainer war am Mittwoch auf jeden Fall vor Ort und konnte sich selbst von den Qualitäten des Stürmers überzeugen.

Undav soll auch bereits eine Einladung für den Start ins EM-Jahr im März in Aussicht gestellt bekommen haben. "Es gab Gespräche, ich habe ein Telefonat mit ihm gehabt, ich war überrascht und übertrieben glücklich, ich konnte es nicht fassen", so Undav, der zugleich verriet, dass er die Entscheidung pro DFB nach Gesprächen "mit meiner Frau, meiner Familie und meinem Berater für mich getroffen" habe. Er habe Nagelsmann auch "signalisiert, was mein Ziel ist" - die Heim-EM 2024.