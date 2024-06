Entscheidet sich Zirkzee für ManUnited?

Wo spielt Joshua Zirkzee (23) in der neuen Saison? Wie "Sky Sports" in England berichtet, führt Manchester United "positive Gespräche" mit dem Angreifer, der den FC Bologna für festgeschriebene 40 Millionen Euro verlassen kann, aber auch von anderen Klubs (u.a. AC Mailand) umworben ist. Der FC Bayern, der theoretisch immer via Rückholoption dazwischenfunken könnte, würde einen Teil der Ablöse erhalten.