Entscheidet der BVB heute auch über Joao Felix' Zukunft?

Für Joao Felix könnte das heutige Duell mit Borussia Dortmund größere Auswirkungen haben. Umso überraschender, was die Chelsea-Leihgabe im Vorfeld zum Thema Druck sagte.

Im Rückspiel erfolgreicher? Joao Felix nach einer vergebenen Chance in Dortmund. Getty Images

Blickt man nur auf die nackten Ergebnisse, stellt sich schon die Frage, wer im Winter eigentlich das bessere Geschäft gemacht hat: der FC Chelsea, der Joao Felix aus-, oder Atletico Madrid, das Joao Felix verliehen hat? Während sich die Blues seit Wochen mit dem Punkten und Toreschießen schwertun, hat Atletico seit dem letzten Auftritt des Portugiesen (0:1 gegen den FC Barcelona) in acht La-Liga-Spielen nicht mehr verloren und dabei insgesamt 15-mal getroffen.

Als Joao Felix am Tag vor dem Champions-League-Achtelfinalrückspiel gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Pressekonferenz Rede und Antwort stand, ließ er gleichwohl wenig Zweifel an seiner persönlichen Antwort auf jene Frage: Chelsea natürlich! "Es war der perfekte Deal", die Leihe sei für ihn persönlich "wichtig" gewesen, sagte er.

Joao Felix lobt den Teamgeist nach seinem "dummen" Debüt

Bei Diego Simeone hatte er zuvor einen schweren Stand, bei Graham Potter ist er gesetzt. "Seine Qualitäten liegen klar auf der Hand: Er kann den Ball auf engem Raum annehmen und in der Offensive etwas bewegen", sagte sein neuer Trainer am Montag und verteidigte seinen Neuzugang auch gegen die bislang magere Torausbeute (ein Tor in fünf Spielen): "Er hat zweimal die Latte getroffen und noch einige gute Chancen gehabt. Er hat schon auch die Qualität beim Abschluss."

Nach seinem Fehlstart mit der "dummen Roten Karte" (O-Ton Joao Felix) beim Debüt fühlt sich der 23-Jährige in London angekommen. "Danach hat sich die Mannschaft mir gegenüber als echte Mannschaft verhalten. Es war leicht, damit umzugehen, weil meine Teamkollegen und alle anderen im Klub hinter mir standen", so Joao Felix.

Nicht nur beim mit 0:1 verlorenen Hinspiel in Dortmund, in dem er eine Großchance zur Führung vergab, war auffällig, wie oft ihn die Mitspieler im Zentrum suchten. Beim zweiten Duell - für das er ein Tor von Kai Havertz vorhersagte - wird Joao Felix wieder beginnen. Und es steht nicht nur für Chelsea und Potter eine Menge auf dem Spiel, sondern auch für ihn selbst.

Joao Felix will auch 2023/24 in der Champions League spielen

Auf der Pressekonferenz ließ er sich zwar keine konkrete Aussage zu seiner Zukunft nach der Saison entlocken, machte jedoch deutlich, dass bei dieser Entscheidung auch die Champions-League-Teilnahme eine wichtige Rolle spielt. "Ja, das macht immer einen Unterschied", antwortete Joao Felix auf eine entsprechende Frage. "In diesem Wettbewerb will jeder spielen."

Und so könnte auch der BVB darüber entscheiden, ob Joao Felix über den Sommer hinaus an der Stamford Bridge bleibt. Denn bei elf Punkten Rückstand auf den vierten Premier-League-Platz bleibt den Blues realistischerweise nur der Sieg in der Königsklasse, um auch 2023/24 wieder dabei zu sein (wie realistisch das ist, ist noch mal eine andere Frage).

Umso überraschender, dass Joao Felix einem Reporter, der wissen wollte, wie viel Druck auf den Spielern im Rückspiel laste, entgegnete: "Null Druck." Es sei einfach nur "unser Job, wir müssen es einfach genießen", so seine Begründung.

Potter kann sich eine längere Zusammenarbeit mit der Leihgabe aus Madrid offenbar vorstellen. "Wir sind wirklich glücklich mit ihm", sagte er, "sofern er niemanden an der Mittellinie umgrätscht!"