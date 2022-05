Entscheider Fink: Vergleiche mit Haaland "natürlich ein Lob"

Dortmunds Stürmer Bradley Fink entschied mit seinem Treffer zum 2:1 das Finale um die deutsche Meisterschaft der U 19 gegen Hertha BSC. Der 19-Jährige, der von seinen Anlagen her an Erling Haaland erinnert, lobte die schwarz-gelbe Elf nach dem Titelgewinn.

Der Start war nicht optimal, der BVB nach dem verlorenen Pokalfinale aber besonders motiviert - die Titelverteidigung der Meisterschaft sollte her. Fink lief ohne Julian Rijkhoff auf, den gewohnten Partner an seiner Seite und entschied die enge Partie mit seinem Treffer zu Beginn des zweiten Durchgangs. Die Dortmunder U 19 wollte nach dem "Rückschlag einfach zeigen, was wir können", erklärte der Stürmer die Bedeutung des verlorenen Finalspiels in der Vorwoche gegen Stuttgart im DFB-Pokal am "Sky"-Mikrofon.

Damit krönte der Dortmunder Nachwuchs eine durchaus erfolgreiche Saison: "Wir sind in der Youth League erst gegen Atletico Madrid ausgeschieden und standen auch im Pokalfinale. Das zeigt unsere Qualität und Mentalität", führt der Torjäger die Gründe für den Erfolg der Schwarz-Gelben an.

Das sind Fehlentscheidungen, die man einstecken muss, aber das hat uns stärker gemacht. Bradley Fink

Doch lange Zeit hielt Hertha BSC im Finale die genannte Qualität relativ gut in Schach. In der 30. Spielminute gab es einen Weckruf für die Gäste, als Fink nach einem vehementen Körpereinsatz keinen Elfmeter zugesprochen bekam: "Das sind Fehlentscheidungen, die man einstecken muss, aber das hat uns stärker gemacht."

Für Fink selbst steht der Sprung in die U 23 an, mit dem Ziel, schon bald für die Profis zu spielen. Der wuchtige und abschlussstarke Linksfuß hat also große Ziele. Die nach dem Spiel thematisierte Ähnlichkeit zu Haaland nannte der junge Stürmer "natürlich ein Lob für die harte Arbeit".